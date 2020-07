No hubo milagro en Butaque: El Leganés se va a Segunda y el Celta se salva

La derrota del Leganés ante el Real Madrid y el empate del Celta a domicilio del Espanyol condena a los madrileños y salva a los gallegos.

El lo intentó pero no logró la carambola que necesitaba para mantenerse un año más en Primera División. El cuadro de Javier Aguirre plantó cara frente al , flamante campeón de , y hasta logró responder al tempranero gol de Sergio Ramos gracias a un tanto de Bryan Gil al filo del descanso.

Sin embargo, el equipo madrileño -que necesitaba cosechar al menos un punto más que el en su visita al ya descendido - no aguantó ante el campeón y Marco Asensio estableció el 1 a 2 que enviaba inexorablemente al vecino a Segunda.

Los hombres de Aguirre, no obstante, reaccionaron con el empate, obra de Roger Assale, pero lamentaron unas manos de Luka Jovic dentro del área que incomprensiblemente el VAR no transformó en penal y que hubieran salvado al Leganés en caso de lograr un triunfo que no se produjo en Butarque. De esta forma, el Lega acaba decimoctavo con 36 puntos.

Ello dio aire a los hombres de Òscar Garcia Junyent en Cornellà - El Prat y a pesar de la pésima imagen ofrecida, el cuadro gallego logró un empate sin goles que sirve para mantenerse en la élite del fútbol español ni que sea por los pelos, por un solo punto con respecto al Leganés, que acompaña al y al Espanyol en el descenso a la categoría de plata.