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Liverpool FC v Atletico de Madrid - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1Getty Images
Mohamed Saeed
Traducido por

«¡No he cambiado de opinión!»: Steven Gerrard apuesta por el Arsenal para ganar la Premier League, pero señala a tres grandes rivales por el título

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El legendario Steven Gerrard, del Liverpool, ha respaldado al Arsenal para conquistar la Premier League tras su trabajada victoria en Anfield. El excapitán de Inglaterra cree que el equipo de Mikel Arteta tiene la fortaleza necesaria para imponerse a un grupo de rivales de élite.

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La garra del Arsenal demuestra que es candidato al título

El Arsenal ha enviado un mensaje contundente al resto de la Premier League al recuperar el liderato. Una disciplinada victoria por 1-0 ante el Liverpool, gracias a un gol de Kai Havertz en la primera parte, permitió al equipo de Mikel Arteta superar al Manchester City después de la sorprendente derrota en casa del vigente campeón frente al Brighton. La forma en que logró el triunfo en Anfield ha convencido a Gerrard de que el conjunto del norte de Londres es el rival a batir esta temporada.

Al analizar la actuación, Gerrard destacó la fortaleza mental necesaria para ganar a domicilio en un estadio tan complicado. «Hay que reconocerle el mérito al Arsenal porque así es como se ganan las ligas: yendo a sitios como el campo del Liverpool, mostrando solidez, manteniéndose unido y ofreciendo un tipo de actuación diferente», declaró a The Overlap Daily el exentrenador del Rangers y el Aston Villa.

Señaló que, aunque las victorias con muchos goles impresionan, son estos triunfos ajustados y trabajados los que definen una campaña ganadora para los hombres de Mikel Arteta.

Gerrard señala a tres grandes rivales

Pese a su confianza en el Arsenal, Gerrard no espera que la lucha por el título sea un paseo. Pronostica que, a medida que avance la temporada, un pequeño grupo de clubes de élite acabará distanciándose del resto. La leyenda del Liverpool señaló concretamente al Manchester City, al Chelsea y a su antiguo club, el Liverpool, como los tres equipos capaces de disputarle el título al Arsenal hasta la última jornada.

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«Fue una actuación llena de garra, lucha y unión, y consiguieron sacar el partido adelante. Sabrán que, cuando termine la temporada, si ganan la liga, y creo que la ganarán, porque no he cambiado de opinión desde el inicio de la temporada, recordarán más este partido que esas victorias por cuatro o cinco a cero en las que parecen fantásticos, porque estoy seguro de que las conseguirán en algunos momentos», añadió Gerrard.

Las aspiraciones del Brighton de acabar entre los cuatro primeros

Aunque Gerrard considera que la lucha por el título es cosa de cuatro, elogió ampliamente al Brighton de Fabian Hurzeler. El equipo ocupa actualmente la tercera posición tras su impresionante victoria sobre el Manchester City, y Gerrard cree que tiene opciones reales de conseguir una plaza en la Champions League.

«A lo largo de la temporada te enfrentas a muchos retos diferentes en la Premier League. Y creo que, por las plantillas que tienen el Arsenal, el City y el Liverpool, a lo largo de los 38 partidos esos tres equipos, y también el Chelsea, si te fijas en el Chelsea en la segunda parte, creo que esos equipos se distanciarán un poco del resto. Pero creo que el Brighton va a apretar, que va a ir a por ello, y tengo mucho interés en ver hasta dónde puede llegar. En mi opinión, no es candidato al título».

Comencé mi carrera periodística en 2011, especializándome en periodismo de investigación. Esto me permitió explorar diversos campos en profundidad y desarrollar sólidas habilidades analíticas, hasta que decidí enfocarme en mi primera pasión: el fútbol. Posteriormente, cubrí a la selección egipcia en todas sus categorías, el fútbol mundial y otros deportes como natación, tiro y squash.

Mi pasión por el fútbol comenzó en el terreno de juego, jugando en equipos juveniles de varios clubes egipcios. Desde allí, me dediqué a seguir el fútbol mundial, comenzando por la Copa del Mundo de 1998, así como el fútbol local en Egipto. No me limité a verlo en la televisión: hasta ahora sigo asistiendo a los partidos de mi equipo favorito, Zamalek, el club más laureado del siglo XX, desde las gradas.

No tengo un equipo europeo favorito, aunque me inclino por el AC Milan debido a mi admiración por estrellas como George Weah, Maldini, Gattuso, Kaká, Pirlo, Ronaldinho y Seedorf. Esto hizo que disfrutar de los históricos Clásicos entre Real Madrid y Barcelona fuera aún más emocionante, manteniéndome neutral en los debates sobre ambos equipos.

Mis momentos futbolísticos más destacados siguen siendo la victoria del Zamalek sobre Ismaily y la derrota del Al Ahly ante Enppi, marcada por el cabezazo de Sid Abdel-Naim que le dio al Zamalek la épica liga 2002–2003, así como la dulce revancha del AC Milan sobre Liverpool en la final de la Champions League 2007 con el histórico doblete de Inzaghi.

Tuve la fortuna de trabajar en dos de las principales plataformas deportivas del Medio Oriente, Kooora y GOAL.COM, lo que me brindó un amplio conocimiento tanto del fútbol árabe como del internacional. En 2022 me uní al Sindicato de Periodistas Egipcios y me especializo en la redacción de contenido deportivo optimizado para SEO para Kooora.

Mi alineación favorita de todos los tiempos: Buffon en portería; defensas: Cafu, Maldini, Beckenbauer, Roberto Carlos; mediocampo: Zidane, Iniesta, Lionel Messi; delantera: Mohamed Salah, Cristiano Ronaldo y Maradona.

A lo largo de mi carrera he publicado miles de reportajes, investigaciones y artículos destacados en Kooora y GOAL.COM. Entre los más llamativos:

“¿Qué opinas de la falafel ahora, Aboutrika? ¡Arnie Slot destruye el ‘Lobster Club’ y planea borrar al Manchester City!”

“Retirado del tenis pero su amor por el Real Madrid es infinito… Nadal que se quitó voluntariamente la camiseta del Barcelona y creó la mitad de la fortuna de Georgina.”

“Gracias al ingenuo Ceferin… las ambiciones del mayor enemigo de la Liga Roshn le dan a Arabia Saudita una victoria aplastante gratis.”