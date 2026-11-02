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El legendario Steven Gerrard, del Liverpool, ha respaldado al Arsenal para conquistar la Premier League tras su trabajada victoria en Anfield. El excapitán de Inglaterra cree que el equipo de Mikel Arteta tiene la fortaleza necesaria para imponerse a un grupo de rivales de élite.

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La garra del Arsenal demuestra que es candidato al título

El Arsenal ha enviado un mensaje contundente al resto de la Premier League al recuperar el liderato. Una disciplinada victoria por 1-0 ante el Liverpool, gracias a un gol de Kai Havertz en la primera parte, permitió al equipo de Mikel Arteta superar al Manchester City después de la sorprendente derrota en casa del vigente campeón frente al Brighton. La forma en que logró el triunfo en Anfield ha convencido a Gerrard de que el conjunto del norte de Londres es el rival a batir esta temporada.

Al analizar la actuación, Gerrard destacó la fortaleza mental necesaria para ganar a domicilio en un estadio tan complicado. «Hay que reconocerle el mérito al Arsenal porque así es como se ganan las ligas: yendo a sitios como el campo del Liverpool, mostrando solidez, manteniéndose unido y ofreciendo un tipo de actuación diferente», declaró a The Overlap Daily el exentrenador del Rangers y el Aston Villa.

Señaló que, aunque las victorias con muchos goles impresionan, son estos triunfos ajustados y trabajados los que definen una campaña ganadora para los hombres de Mikel Arteta.

Gerrard señala a tres grandes rivales

Pese a su confianza en el Arsenal, Gerrard no espera que la lucha por el título sea un paseo. Pronostica que, a medida que avance la temporada, un pequeño grupo de clubes de élite acabará distanciándose del resto. La leyenda del Liverpool señaló concretamente al Manchester City, al Chelsea y a su antiguo club, el Liverpool, como los tres equipos capaces de disputarle el título al Arsenal hasta la última jornada.

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«Fue una actuación llena de garra, lucha y unión, y consiguieron sacar el partido adelante. Sabrán que, cuando termine la temporada, si ganan la liga, y creo que la ganarán, porque no he cambiado de opinión desde el inicio de la temporada, recordarán más este partido que esas victorias por cuatro o cinco a cero en las que parecen fantásticos, porque estoy seguro de que las conseguirán en algunos momentos», añadió Gerrard.

Las aspiraciones del Brighton de acabar entre los cuatro primeros

Aunque Gerrard considera que la lucha por el título es cosa de cuatro, elogió ampliamente al Brighton de Fabian Hurzeler. El equipo ocupa actualmente la tercera posición tras su impresionante victoria sobre el Manchester City, y Gerrard cree que tiene opciones reales de conseguir una plaza en la Champions League.

«A lo largo de la temporada te enfrentas a muchos retos diferentes en la Premier League. Y creo que, por las plantillas que tienen el Arsenal, el City y el Liverpool, a lo largo de los 38 partidos esos tres equipos, y también el Chelsea, si te fijas en el Chelsea en la segunda parte, creo que esos equipos se distanciarán un poco del resto. Pero creo que el Brighton va a apretar, que va a ir a por ello, y tengo mucho interés en ver hasta dónde puede llegar. En mi opinión, no es candidato al título».