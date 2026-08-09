Según informaciones del diario español Sport, Frenkie de Jong podría verse obligado a pensar en su futuro con la camiseta del Barça en caso de que se concrete el fichaje del recién proclamado campeón del mundo.

El periódico especula con que de Jong podría perder su papel de líder en el centro del campo de los catalanes a manos de Rodri, si es que el Barcelona logra realmente comprar la salida del jugador de 30 años de su contrato aún vigente con el Manchester City.

En el caso más extremo, incluso podría ocurrir que ya no hubiera sitio para el neerlandés en el equipo del entrenador Hansi Flick. En ese escenario, también podría producirse un cambio de club de de Jong, según se señala.

El jugador de 29 años había renovado su contrato con el conjunto azulgrana el pasado mes de octubre hasta finales de junio de 2029. Antes hubo negociaciones largas y complicadas, y durante un tiempo una salida tampoco se consideró improbable. Aun así, ambas partes acabaron llegando a un acuerdo.

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Frenkie de Jong fue fijo la pasada temporada en el FC Barcelona

En la última campaña, de Jong fue finalmente una pieza importante en el centro del campo del Barça. Flick lo utilizó en 38 ocasiones entre todas las competiciones, con un gol y ocho asistencias. Después participó con Países Bajos en el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México, donde fue titular en los cuatro partidos —Oranje cayó ante Marruecos en dieciseisavos de final—.

Desde entonces, de Jong arrastra problemas de rodilla. Por ello, durante la pretemporada solo pudo entrenarse de forma dosificada, y al parecer el Barça incluso estaría pidiendo ya al jugador que se opere, ya que apenas se perciben avances con el tratamiento conservador. El neerlandés se perderá en cualquier caso el inicio de temporada.

El fichaje de Rodri por el FC Barcelona, sin embargo, todavía no está cerrado. Aunque el español supuestamente ya ha dado su visto bueno a los catalanes —y con ello también ha cerrado la puerta a un traspaso al Real Madrid—, todavía quedan negociaciones pendientes con el ManCity.

Allí, Rodri tiene contrato hasta el verano de 2027 y, según las informaciones de los medios, el club de la Premier League pide un traspaso de entre 50 y 60 millones de euros, una cifra que para un Barça con estrecheces económicas no sería precisamente fácil de asumir.