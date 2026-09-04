Después de que el Paris Saint-Germain escapara de la derrota en las dos primeras jornadas y arrancara un empate 2-2 ante el Rennes, para luego repetir el guion frente al Lille con el mismo resultado, el vigente campeón de la liga francesa no pudo salvarse esta vez y cayó en la trampa de la derrota ante el Mónaco por (1-2) en el estadio Parque de los Príncipes, en la tercera jornada de la Ligue 1.

El Paris había necesitado un regreso tardío ante el Lille, después de que Vitinha y Marquinhos anotaran dos goles durante el tiempo añadido para arrebatar el empate, tras ir por debajo con dos goles, pero el Mónaco privó al conjunto parisino de repetir el guion de la salvación y mantuvo su ventaja hasta el pitido final.

El Paris Saint-Germain se adelantó primero por medio de su capitán Marquinhos, antes de que el Mónaco diera la vuelta al enfrentamiento en la segunda parte con dos goles, para salir con una valiosa victoria del estadio del vigente campeón y agravar la crisis del conjunto parisino, que todavía busca su primera victoria en la liga esta temporada.

Así, el irregular inicio del Paris pasó de dos empates con sabor a salvación a una derrota total, después de que el regreso tardío no le sirviera esta vez, recibiendo Luis Enrique un golpe temprano en la campaña de defensa del título de la liga francesa.