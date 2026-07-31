La directiva del club saudí Al Hilal puso fin a las especulaciones que acompañaron la ausencia de la estrella portuguesa Joao Cancelo en el inicio de la concentración de preparación del equipo en Austria, al confirmar que estaba al tanto de la decisión del jugador antes del comienzo de la concentración.

El diario saudí "Al Midan Al Riyadi", citando a fuentes del interior del Al Hilal, desmintió la veracidad de las informaciones que circularon durante las últimas horas sobre la ausencia de Cancelo en la concentración del "Al Zaeem" sin la aprobación de la directiva, subrayando que todo lo que se ha rumoreado al respecto carece por completo de fundamento.

El diario aclaró que la directiva del Al Hilal siguió todos los canales oficiales para informar a sus jugadores internacionales sobre las fechas de incorporación a la concentración, mediante comunicaciones oficiales por correo electrónico que incluían los calendarios específicos para cada jugador.

Y añadió: "La ausencia de Joao Cancelo en la reunión del equipo en Austria se produjo tras una coordinación directa y con autorización previa de la directiva del club. El jugador no incumplió las instrucciones, y no es cierto lo que se ha dicho sobre su ausencia sin justificación".

En el mismo contexto, las fuentes revelaron que el expediente del traspaso de Cancelo encabeza actualmente las prioridades de la directiva del Al Hilal, que intensifica sus negociaciones con el Barcelona para cerrar el fichaje del lateral portugués durante el actual mercado de fichajes de verano, en vista del deseo de ambas partes de resolver el asunto lo antes posible.

Esta aclaración llega para poner fin a la polémica que se generó en torno al compromiso del jugador, en medio de la expectación de la afición sobre su destino final entre permanecer en Riad o regresar a Europa por la puerta del "Camp Nou".