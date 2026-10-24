Las glorias no se recuperan solo con dinero y fichajes, sino con un proyecto integral que combine una visión clara, decisiones meditadas y paciencia con los resultados. Con esta filosofía, el español Xabi Alonso inició su viaje con el Chelsea, fijándose un objetivo claro: devolver al club londinense a la cima del fútbol inglés y europeo.

En una extensa entrevista con Jamie Carragher, su excompañero en el Liverpool y actual analista de la cadena "Sky Sports", Alonso habló de los motivos de su elección del Chelsea, de sus ambiciones con el equipo y del papel de la dirección en la construcción del proyecto, además de rememorar sus primeros recuerdos en la Premier League.

Alonso afirmó que el momento de su traspaso al Chelsea fue determinante en su decisión, después de que el final de su etapa con el Bayer Leverkusen y el periodo de descanso tras su paso por el Real Madrid le brindaran la oportunidad de pensar en su siguiente paso.

Explicó que sintió que existía una oportunidad real de generar un cambio dentro del club londinense, pese a no tener una relación previa con el Chelsea, señalando que el equipo cuenta con una buena base sobre la que construir, con la necesidad de algunos ajustes y fichajes para reforzar la armonía y la competitividad.

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El técnico español insistió en que construir un equipo capaz de competir al más alto nivel no se logra en una sola temporada, sino que requiere varios años de trabajo y decisiones acertadas, subrayando la importancia de la primera temporada para sentar las bases sobre las que se levantará el proyecto en el futuro.

Añadió que la existencia de una visión compartida sobre los próximos pasos le da al equipo una mejor oportunidad de desarrollarse, especialmente porque los resultados positivos necesitan un trabajo continuo para convertirse en un éxito sostenible.

Alonso habló de la naturaleza del trabajo dentro del Chelsea, explicando que sus impresiones sobre la dirección del club cambiaron tras conocer de cerca a los responsables, escuchar su visión y entender sus planes para desarrollar al equipo.

Afirmó que el entrenador no debe ser un mero responsable de los aspectos técnicos dentro del campo, sino parte del proceso de toma de decisiones, recalcando la importancia de la comunicación entre los propietarios, el director deportivo y el cuerpo técnico.

Señaló que asumir la responsabilidad, tanto en los momentos de éxito como en los de fracaso, representa un elemento fundamental para construir un sistema cohesionado, destacando que el hecho de que el entrenador se sienta un verdadero socio en el proyecto le ayuda a trabajar conforme a una visión clara.

El regreso a la Champions League y el sueño de la Premier League

Alonso no oculta la ambición del Chelsea de recuperar su posición entre los grandes de Europa, pero rechaza abordar la lucha por la Premier League y el regreso a la Champions League como dos objetivos alcanzables de inmediato.

Explicó que el club posee una historia repleta de logros, tras haberse coronado anteriormente en ambos torneos, aunque recuperar esa posición requiere paciencia, planificación y construir un equipo capaz de competir de forma constante.

Y pese a que el equipo solo había disputado siete partidos en la etapa de la que hablaba, Alonso se mostró optimista con los indicios iniciales, afirmando que la claridad de la dirección que sigue el club no es menos importante que los resultados inmediatos.

El técnico español considera que el éxito requiere un equilibrio entre la búsqueda de la victoria en cada partido y el trabajo para desarrollar a los jugadores, de modo que se garantice la construcción de un equipo capaz de seguir compitiendo en el futuro.

La experiencia del Leverkusen y el modelo de trabajo directivo

Alonso comparó su anterior experiencia con el Bayer Leverkusen y su situación actual en el Chelsea, señalando que la naturaleza de la relación entre el entrenador y el director deportivo varía de un club a otro.

Explicó que su relación con Simon Rolfes en el Leverkusen se caracterizó por una comunicación diaria estrecha, pues trabajaban en la misma oficina e intercambiaban opiniones sobre el rendimiento de los jugadores, su estado anímico y las necesidades del equipo, lejos del estilo de dar instrucciones.

Afirmó que esa cooperación contribuyó a construir una relación exitosa, porque las discusiones no se limitaban a los aspectos técnicos, sino que se extendían a los distintos detalles que ayudan a tomar las decisiones adecuadas.

Y en el Chelsea, señaló la cercanía de Sam Jewell, Paul Winstanley y Joe Shields con el equipo, recalcando la importancia de la coordinación continua entre las partes implicadas, de modo que se garantice la claridad de los roles y la complementariedad del trabajo dentro del club.

Los inicios en el Liverpool: ¿cómo se ganó Alonso el respeto de los grandes?

Alonso rememoró sus primeros recuerdos con el Liverpool, hablando de su relación con Carragher, a quienes unió el interés por el fútbol español y el seguimiento de clubes como el Atlético de Madrid y el Deportivo de La Coruña, además del Barcelona y el Real Madrid.

Pero adaptarse dentro del vestuario del Liverpool le exigió más que una simple sintonía con sus compañeros; tuvo que demostrar sus cualidades y ganarse el respeto de jugadores destacados, como Steven Gerrard, Carragher, Dietmar Hamann y Sami Hyypiä.

Explicó que se incorporó al equipo procedente de la Real Sociedad con veintiún años, y era consciente de la necesidad de imponerse y ganarse un lugar entre los jugadores, aunque logró adaptarse rápidamente.

Recordó el duelo ante el Bolton, que presenció una dura entrada de Gary Speed, considerándolo una imagen práctica de la dureza de la competencia en la Premier League, y también rememoró el partido ante el Norwich que terminó con victoria del Liverpool por tres goles a cero, en el que ofreció una actuación que le ayudó a ganarse la confianza de quienes le rodeaban.

Alonso afirmó que el respeto de sus compañeros, especialmente los más veteranos y los jugadores locales, fue una clave importante para superar las dificultades del inicio, señalando que la ausencia de ese respeto puede hacer que los primeros meses de cualquier jugador nuevo sean más complicados.

Así, en su nueva experiencia con el Chelsea, Alonso apuesta por la filosofía que adquirió a lo largo de su trayectoria como jugador y como entrenador: construir un equipo fuerte no empieza por la búsqueda de resultados rápidos, sino por sentar un sistema cohesionado, unificar la visión y tomar las decisiones que abran el camino hacia la recuperación de las glorias.



