Compartir Sigue a GOAL en Google

El Arsenal y el Manchester City empataron 2-2 el domingo en un vibrante partido en el Emirates Stadium, pero varias decisiones arbitrales polémicas acapararán los titulares. Tras el empate de Jurrien Timber en los últimos minutos, el Arsenal tuvo que esperar el resultado de dos importantes revisiones del VAR que podrían haber inclinado la lucha por el título de la Premier League a favor del City.

Anuncios

Drama en el Emirates

El último capítulo de la creciente rivalidad entre el Arsenal y el Manchester City cumplió las expectativas y acabó en un frenético empate 2-2 que dejó a ambos equipos con la sensación de que podrían haber conseguido más. Erling Haaland adelantó a los visitantes en el minuto 34, pero el Arsenal respondió rápidamente por medio de Kai Havertz apenas seis minutos después.

La insistencia del Arsenal dio sus frutos en el minuto 83, cuando Timber marcó en una jugada a balón parado. Fue un momento destacado para el equipo de Mikel Arteta, que ya suma 51 goles de córner desde el inicio de la temporada 2023-24, más que cualquier otro club de las cinco grandes ligas europeas. Sin embargo, la celebración se interrumpió momentáneamente cuando Gianluigi Donnarumma y sus compañeros del City rodearon al árbitro John Brooks. Alegaban que Gabriel Magalhaes había obstaculizado de forma antirreglamentaria al portero italiano mientras el balón se dirigía bombeado hacia el segundo palo.

El empate de Timber supera la revisión

El VAR examinó minuciosamente el gol del empate en busca tanto de una falta sobre Donnarumma como de una posible mano de Timber. Las repeticiones mostraron que el balón golpeó la cadera de Timber antes de cruzar la línea, aunque el City sostuvo que le había rozado el brazo. Tras la revisión, el VAR comprobó y confirmó la decisión del árbitro de conceder el gol al Arsenal, al no encontrar los colegiados pruebas concluyentes de una infracción que justificase cambiar la decisión tomada sobre el terreno de juego.

La transcripción oficial de la comunicación del VAR, publicada después de la jugada, aclaró cómo se tomó la decisión. El responsable de la revisión afirmó: "John, confirmamos la decisión tomada sobre el terreno de juego de conceder el gol. Revisión completada. No hay pruebas concluyentes de que el balón golpee la mano derecha de Timber. Hemos comprobado todos los ángulos de cámara disponibles. No hay pruebas concluyentes. Confirmamos el gol". Pese a la explicación, el banquillo del City siguió indignado: consideraba que la interferencia de Gabriel en el área pequeña bastaba para señalar falta. Sin embargo, el empate subió al marcador y dio paso a un final caótico.

Anuncios Anuncios

Polémica por una mano en los últimos minutos

Cuando el partido entraba en sus últimos instantes, estalló una nueva polémica en el minuto 97, mientras el Manchester City buscaba el gol de la victoria. Un cabezazo de Josko Gvardiol pareció golpear en las manos del delantero del Arsenal Viktor Gyokeres dentro del área. Los jugadores del City rodearon de inmediato al árbitro, convencidos de que les correspondía un penalti con el que ganar el encuentro, pero, una vez más, la tecnología favoreció a los locales.

Related Topics

La decisión provocó un debate inmediato entre expertos y comentaristas. Muchos apuntaron que a los campeones de la Premier League se les había negado una clara oportunidad de llevarse los tres puntos. El corresponsal sénior Ben Jacobs señaló que el Manchester City tenía motivos de sobra para sentirse perjudicado después de que las manos de Gyokeres bloquearan el cabezazo de Gvardiol. En el entorno del City había consenso en que habían sido víctimas de una "decisión terrible", mientras que se consideraba que el Arsenal "se había librado" en un partido de tanta trascendencia.

Consecuencias para la lucha por el título

El resultado deja la lucha por el título de la Premier League muy ajustada, aunque la atención sigue centrada en la consistencia del VAR. El Arsenal mostró carácter para remontar en dos ocasiones, pero las dudas que persisten sobre la aplicación de las normas relativas a las manos seguramente dominarán los análisis posteriores al partido. Para Mikel Arteta, el resultado permite a su equipo mantener la dinámica, aunque se beneficiara de decisiones muy ajustadas en los instantes finales de un clásico encuentro en el Emirates.

Anuncios

Enzo Maresca, por su parte, tendrá que levantar el ánimo de sus jugadores después de que se quedaran a pocos minutos de conseguir una importante victoria a domicilio. El empate mantiene mínima la distancia entre los dos grandes equipos a medida que se acerca el periodo festivo.