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Jose Mourinho ha insistido en que no hay otro centrocampista en el planeta capaz de igualar las cualidades únicas de Jude Bellingham. El internacional inglés fue el artífice de la espectacular remontada del Real Madrid ante el AEK Atenas, que permitió al conjunto blanco mantener su trayectoria impecable en Europa esta temporada.

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Un gol en el último suspiro mantiene la racha europea

El Madrid se vio por detrás en el marcador en Grecia tras el sorprendente gol inicial de Aboubakary Koita. Bellingham respondió rápidamente en el minuto 32 y empató con un brillante remate de tacón a un centro de Marc Cucurella.

El equipo local recuperó la ventaja a falta de 15 minutos gracias a Stavro Pilo y amenazó con poner fin a la racha de pleno de victorias del Madrid en Europa. Sin embargo, Kylian Mbappe respondió casi de inmediato con un remate a bocajarro para restablecer de nuevo la igualdad.

Ya bien entrado el tiempo añadido, el suplente Fede Valverde soltó un disparo desde el borde del área para conseguir la victoria por 3-2. Con este triunfo, logrado con mucho esfuerzo, el Madrid suma cuatro victorias en cuatro partidos europeos y sigue empatado en lo más alto con el Paris Saint-Germain, ambos con 12 puntos.

«No hay otro centrocampista como él»

El ingenioso toque de Bellingham supuso su quinto gol de la temporada y le permitió batir un destacado récord europeo. Con 23 años, es ahora el jugador más joven en marcar en siete temporadas consecutivas de la Champions League, por delante de su compañero Mbappe.

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Al recordar su gol histórico, Bellingham dijo: «Fue puro instinto, en realidad. Me encontré en una buena posición y conseguí hacer lo único que me salió de forma natural en ese momento. Fue un bonito gol».

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Mourinho se deshizo en elogios hacia el inglés tras el partido. «Desde que llegué, ha estado brillante», declaró el entrenador a los periodistas. «Es un jugador único; no hay otro centrocampista en el mundo como él, tan completo en todos los aspectos. Me faltan las palabras, porque para mí es absolutamente extraordinario.

«E incluso en los días en que no destaca, siempre aporta trabajo, liderazgo, ambición, calidad, capacidad para llegar a posiciones de remate, goles... Es un jugador extraordinario. Lo repito: tengo mucha suerte de contar con esta plantilla».

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Encontrar la manera de ganar

Aunque el Madrid amplió a siete partidos su racha de victorias en todas las competiciones, tuvo que emplearse a fondo en Atenas. Los gigantes españoles acabaron recurriendo a la mayor profundidad de su plantilla para llevarse los tres puntos.

«Estoy muy satisfecho, obviamente», añadió el técnico portugués. «Jugamos contra un rival muy duro que jugó muy bien. Desde el primer minuto, estuvo muy compacto y practicó un fútbol directo. Por su culpa no hicimos el partido perfecto.

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«Pero, pese a la dificultad, siempre estuvimos metidos en el partido. Supimos responder en momentos críticos. Mostramos carácter incluso cuando íbamos por detrás. Y en el último minuto, con el partido desordenado y ambos equipos desesperados por ganar, se impuso el equipo con mayor calidad individual».

Le espera la prueba de Mestalla

El Real Madrid debe recomponerse rápidamente y volver a centrarse en la competición nacional. El equipo de Mourinho viajará para enfrentarse al Valencia en uno de los desplazamientos tradicionalmente más hostiles del calendario del fútbol español.

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Lograr un resultado positivo en Mestalla es esencial para el Madrid, que busca mantener su imparable impulso antes del próximo parón de selecciones de noviembre.