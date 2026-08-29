No hay oferta oficial: ¿ha renunciado el City al fichaje de Enzo Fernández?

Mucha polémica rodea el futuro del argentino Enzo Fernández, centrocampista del Chelsea, durante el actual mercado de fichajes veraniego.

Informaciones recientes señalaron que Enzo Fernández está cerca de fichar por el Manchester City, después de que avanzaran las negociaciones sobre la operación con la directiva del Chelsea.

Fabrizio Romano, experto en el mercado de fichajes, escribió en su cuenta de la red "X": "Enzo Fernández solo tiene un acuerdo verbal con el Manchester City sobre las condiciones personales del contrato".



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Y añadió: "La operación depende de la decisión de los dos clubes, ya que el Manchester City todavía no ha enviado una oferta oficial al Chelsea, pero se espera que los contactos entre ambas partes comiencen pronto, mientras que la decisión sobre el precio del traspaso corresponderá al Chelsea".

El experto en el mercado de fichajes concluyó: "Enzo podría volver a ausentarse de la convocatoria del Chelsea durante la jornada actual de la Premier League".



