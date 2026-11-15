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El centrocampista de Portugal Bruno Fernandes ha insistido en que sus compañeros deben aprender de sus errores tras sufrir una dura derrota por 4-1 ante Dinamarca en la Liga de Naciones de la UEFA, disputada el sábado en Braga. En su primer partido desde que su legendario capitán Cristiano Ronaldo se retiró la semana pasada, los anfitriones desaprovecharon la oportunidad de asegurarse el primer puesto del grupo A4.

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Los homenajes preceden a una dura derrota en casa

Fernandes vio cómo una jornada emotiva acababa torciéndose en Braga, donde los jugadores y los niños que les acompañaban saltaron al campo con camisetas de «Ronaldo 7» y homenajes con los mensajes «GOAT» y «gracias, capitán» en honor al cinco veces ganador del Balón de Oro, de 41 años.

Ronaldo puso fin la semana pasada, a través de las redes sociales, a una carrera de récord mundial con 146 goles en 234 partidos internacionales después de que abandonara la concentración en septiembre por quedarse en el banquillo ante Dinamarca, lo que le acarreó una multa de 215 libras y una suspensión de 30 días, aunque el seleccionador Jorge Jesus todavía tenía previsto convocarlo.

Con la emblemática camiseta con el número siete, el extremo del Club Brugge Carlos Forbs apenas tuvo impacto tras salir del banquillo pasada la hora de juego.

El organizador reconoce que los visitantes cerraron el centro

Sobre el césped, Pierre-Emile Hojbjerg transformó un penalti justo antes del descanso tras una mano de Ruben Dias. Ya en la segunda parte, el delantero del Napoli Rasmus Hojlund marcó dos goles en ocho minutos. El defensa del Fulham Joachim Andersen anotó el cuarto de cabeza en el minuto 75, antes de que el centrocampista del Real Madrid Bernardo Silva firmara el gol del honor en el tiempo añadido, después de que Joao Neves no lograra marcar.

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En declaraciones a Canal 11 tras el partido, Fernandes explicó cómo los visitantes neutralizaron las virtudes habituales de Portugal: «No hay noches que olvidar; fue una noche para aprender y para ver los errores que cometimos. Fue un partido difícil para nosotros: no pudimos entrar en el partido como queríamos.

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»Normalmente somos un equipo muy fuerte cuando jugamos por el centro. Dinamarca fue muy inteligente al cerrarnos el paso por el centro; no pudimos avanzar por ahí con frecuencia para crear ocasiones. Lo intentamos más por las bandas, en situaciones de uno contra uno, para poner centros. Sabemos que son fuertes en ese aspecto».

La intensidad en el centro del campo frenó el ataque

Fernandes elogió la eficacia de los visitantes y buscó aspectos positivos de cara al futuro: «Dinamarca también estuvo muy acertada de cara a portería: marcó en las ocasiones que tuvo y fue un partido en el que, al final, las cosas nos salieron mal. Sin embargo, somos conscientes de que no todo lo que hicimos fue positivo y hay aspectos que mejorar. Dicho esto, hoy no todo es negativo y hay cosas positivas de este partido que podemos llevarnos al siguiente».

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Al explicar cómo los daneses dificultaron la salida de balón de Portugal por el centro, añadió: «Fueron más intensos por el centro y cerraron los espacios, incluso cuando teníamos el balón. Nos causaron problemas, especialmente con [Mikkel] Damsgaard jugando entre líneas.

»Me resultaba difícil encontrar a alguien a quien marcar y nos faltó capacidad para encontrar más a menudo a Joao Felix. Acabó siendo difícil elaborar el juego por el centro... y nos obligaron a jugar más por fuera que por el centro, que es nuestro punto fuerte».

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La visita a Cardiff decidirá quién gana el grupo

Tras ganar sus cuatro primeros partidos del Grupo A4 y asegurarse una plaza en cuartos de final, Portugal sigue líder con tres puntos de ventaja pese a la dura derrota del sábado. Por tanto, al equipo de Jesus le basta con evitar la derrota ante Gales el martes en Cardiff para pasar como primero de grupo. Mientras tanto, Dinamarca, segunda clasificada, recibirá esa misma noche a su vecina escandinava Noruega con la intención de dar continuidad a su contundente victoria en Braga.