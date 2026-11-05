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El entrenador del Real Madrid, Jose Mourinho, elogió a Jude Bellingham tras la victoria a domicilio en la Liga de Campeones.

El inglés marcó el empate provisional a 1-1 en el triunfo por 3-2 ante el AEK Atenas: remató de tacón un centro de Marc Cucurella. Su gol y su gran actuación le valieron un elogio especial del técnico Mourinho: «Es único, es extraordinario», afirmó el portugués, según el diario deportivo español Marca.

Mourinho fue aún más lejos: «No hay ningún centrocampista en el mundo como él. Trabaja, tiene calidad: excelente», dijo el entrenador del Real Madrid. El responsable de la victoria en Grecia fue finalmente Fede Valverde, que en el minuto 92 colocó el balón en el palo largo para establecer el 3-2 definitivo.

Bellingham ya es uno de los favoritos de la afición en Madrid por su entrega. Además, la directiva habría valorado muy positivamente que el exjugador del Dortmund aplazara hasta el verano una operación de hombro prevista para poder jugar con el Real Madrid en la recta final de la temporada pasada pese al dolor.

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El entrenador Mourinho también dejó claro recientemente que tiene a Bellingham en alta estima. Después de que se anunciara que Harry Kane, del Bayern de Múnich, había recibido el Balón de Oro como mejor jugador del mundo, el técnico del conjunto madrileño examinó detenidamente los demás puestos y dijo: «En cuanto a la votación del Balón de Oro, lo que más me ha sorprendido un poco ha sido la posición de Jude Bellingham. Ha quedado undécimo. No quiero hacer más comentarios al respecto». Con ello quedó claro que esperaba ver al inglés mucho más arriba.

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Bellingham fichó por el Real Madrid procedente del BVB en 2023 a cambio de 127 millones de euros. Esta temporada suma cinco goles y cuatro asistencias en 15 partidos oficiales en todas las competiciones con el conjunto blanco.