Compartir Sigue a GOAL en Google

El seleccionador de Alemania, Jurgen Klopp, ha anunciado una lista reducida de 24 jugadores para los próximos partidos de la Liga de Naciones de la UEFA contra Serbia y Países Bajos. Niclas Fullkrug, máximo goleador de la Bundesliga, regresa a la selección, mientras que Wael Mohya, centrocampista de 17 años del Borussia Monchengladbach, recibe por sorpresa su primera convocatoria con la absoluta.

Anuncios

Klopp reduce la convocatoria de Alemania y sorprende al citar a un adolescente

El seleccionador de Alemania, Jurgen Klopp, ha elegido a 24 jugadores para los últimos partidos de la fase de grupos de la Liga de Naciones de la UEFA, ante Serbia y Países Bajos. Tras convocar a 44 futbolistas en septiembre, el técnico de 59 años ha reducido la lista e incluido a Wael Mohya, la promesa de 17 años del Borussia Monchengladbach.

También regresa el delantero del Werder Bremen Niclas Fullkrug tras un prolífico inicio de temporada: lidera la tabla de goleadores de la Bundesliga con nueve tantos en ocho partidos.

Serge Gnabry y Jamal Musiala, ambos del Bayern de Múnich y lesionados, se quedan fuera, al igual que el defensa del Leipzig David Raum, Nick Woltemade y Karim Adeyemi.

Klopp, ilusionado con el potencial de Mohya, subraya la responsabilidad de cuidarlo

Al explicar su decisión de convocar a Mohya, que cumplirá 18 años en diciembre, Klopp mostró su admiración por la rápida progresión del centrocampista. «Wael Mohya es uno de esos casos en los que... no hay muchos jugadores de 17 años en la Bundesliga. Eso, por sí solo, ya es extraordinario. Pero, además, lo hace bien», afirmó Klopp.

Anuncios Anuncios

«Como entrenador, tu tarea no consiste solo en asegurarte de que los chicos jueguen en su mejor posición y rindan. También tienes la responsabilidad de cuidarlos».

Related Topics

«Cuanto más jóvenes son los chicos, mayor es esa responsabilidad. Acordamos llevarlo con nosotros para verlo entrenar durante una semana», añadió el seleccionador.

La lista completa de los 24 convocados de Alemania para los dos partidos de la Liga de Naciones

La convocatoria de Klopp combina internacionales consolidados y jóvenes promesas en todas las posiciones:

Porteros: Alexander Nubel, Marc-Andre ter Stegen, Jonas Urbig.

Alexander Nubel, Marc-Andre ter Stegen, Jonas Urbig. Defensas: Waldemar Anton, Nathaniel Brown, Finn Jeltsch, Maximilian Mittelstadt, Nico Schlotterbeck, Jonathan Tah, Malick Thiaw, Philipp Treu.

Waldemar Anton, Nathaniel Brown, Finn Jeltsch, Maximilian Mittelstadt, Nico Schlotterbeck, Jonathan Tah, Malick Thiaw, Philipp Treu. Centrocampistas: Tom Bischof, Said El Mala, Brajan Gruda, Lennart Karl, Joshua Kimmich, Wael Mohya, Felix Nmecha, Aleksandar Pavlovic, Derry Scherhant, Florian Wirtz.

Tom Bischof, Said El Mala, Brajan Gruda, Lennart Karl, Joshua Kimmich, Wael Mohya, Felix Nmecha, Aleksandar Pavlovic, Derry Scherhant, Florian Wirtz. Delanteros: Younes Ebnoutalib, Niclas Fullkrug, Kai Havertz.

Anuncios

«Cuanta más calidad tienes a tu disposición, más difíciles son esas decisiones, y ese es un buen problema», señaló Klopp sobre las opciones con las que cuenta.

Diapositiva 4: Alemania se centra en los decisivos partidos de la fase de grupos de la Liga de Naciones

La selección se reunirá el lunes en la sede central de adidas, en Herzogenaurach, antes de viajar a Belgrado para enfrentarse a Serbia el viernes 13 de noviembre.

Anuncios

Después, Alemania recibirá al líder del grupo, Países Bajos, en el Olympiastadion de Berlín el lunes 16 de noviembre, con el objetivo de mejorar su irregular comienzo tras lograr una victoria en cuatro partidos.

El equipo de Klopp suma cuatro puntos tras vencer 2-0 a Serbia en octubre, empatar 1-1 en Ámsterdam y quedarse sin victorias en sus dos partidos contra Grecia.