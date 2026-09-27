"Hemos trabajado mucho en lo táctico y muchas de las cosas que queremos le salen muy fácilmente a Bamba, porque está en su naturaleza", explicó Klopp ante el micrófono de ARD antes del partido del domingo por la noche, al justificar por qué puso en el once inicial al centrocampista del TSG Hoffenheim en su estreno en casa como seleccionador nacional.

"Activa el trigger para la presión, es un futbolista maravilloso, técnicamente fuerte", se deshizo Klopp en elogios a partir de las impresiones de los entrenamientos que ha dejado Conte. Además, explicó qué es lo que distingue especialmente al debutante y lo hace destacar dentro del equipo de la DFB: "También tiene esa mentalidad de robo de balón, que en este equipo todavía no está tan marcada. Y tener a alguien que haga exactamente eso y que, además, pueda jugar bien entre líneas... no hay muchos de esos. Y por eso hoy vamos a echarle un vistazo a Bamba", afirmó Klopp.

Ya la convocatoria de Conte, que en verano regresó a su club de origen, el Hoffenheim, tras cesiones al Karlsruher SC y al SV Elversberg y apenas lleva once partidos de Bundesliga a sus espaldas, llegó como una gran sorpresa. En el debut de Klopp en Países Bajos (1:1) el jueves, Conte había sido todavía el jugador de la primera convocatoria, compuesta por 24 hombres, al que el técnico de la DFB dejó fuera de la convocatoria para el partido.

¿A quién dejó por detrás Bambase Conte en el equipo de la DFB?

Aún más inesperado fue que ahora el jugador de 23 años pudiera salir de inicio contra los griegos, recibiendo en el centro del campo la preferencia, entre otros, por delante de Nadiem Amiri o Florian Wirtz. "Me alegro mucho por él, él también se ha alegrado mucho. Yo estaría nervioso en su lugar, pero no lo parece", bromeó Klopp antes del primer partido internacional de Conte.

Getty Images

El nacido en Saarbrücken había llamado la atención la pasada temporada con grandes actuaciones para el Elversberg en la 2. Bundesliga y aportó su parte al ascenso del SVE. Con el Hoffenheim, el nuevo internacional fue titular en tres de los primeros cuatro partidos de liga de la nueva temporada; sumando todas las competiciones, en 2026/27 lleva hasta ahora tres asistencias en seis apariciones.