El inglés puede seguir su propio camino, como ilustró antes del clásico del fútbol alemán contra el Borussia Dortmund (sábado, a las 18:30 horas/Sky) con una insólita incursión en el reino animal.

«Vince nos dejó muy claro que no quería que sus entrenadores asistentes fueran mini-Vinnies y que todos hicieran siempre exactamente lo mismo», dijo Danks, antes de añadir: «Así que todos somos diferentes, pero nos complementamos. La analogía que utilizo para el cuerpo técnico es la de la cebra y el avestruz».

¿Cómo? «La cebra y el avestruz», explicó Danks, «viven juntos en la sabana y mantienen una relación recíproca: la cebra tiene muy buen oído y muy buen olfato, pero no ve tan bien. Así que, cuando huele u oye algo, echa a correr y el avestruz la sigue». También funciona a la inversa: «El avestruz tiene unos ojos muy grandes y una vista increíblemente buena. Así que, cuando ve algo y sale corriendo, la cebra lo sigue».

Trasladado al fútbol, esto significa: «Tenemos que ser cebras y avestruces. No podemos tener todos la misma opinión ni ver todos las cosas de la misma manera. Tenemos que contemplarlas desde perspectivas algo distintas». Eso es lo que intenta poner en práctica con el cuerpo técnico. «En cada sesión, uno de nosotros trabaja el juego ofensivo; otro, la defensa; uno, con los centrocampistas; otro, con los delanteros, según lo que toque en cada momento. Así tenemos perspectivas diferentes».

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Esas perspectivas, concluyó Danks su incursión en el reino animal, acaban confluyendo y dando lugar a soluciones conjuntas. «Vince se integra en todo ello con su estilo de liderazgo y su experiencia como exprofesional, y nos aporta perspectivas valiosas». Pero, al fin y al cabo, ningún avestruz puede prescindir de una cebra, ni ninguna cebra de un avestruz.