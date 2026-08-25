Continúa el conflicto sobre el futuro de Julián Álvarez, después de que el Atlético de Madrid mantuviera su postura de no permitir la salida del delantero argentino hacia el Barcelona, en un momento en el que el jugador no piensa en otra cosa que no sea fichar por el conjunto catalán.

Según el diario español "Mundo Deportivo", el Atlético de Madrid vive una situación complicada a causa de Julián Álvarez, después de que el estadio Riyadh Air Metropolitano viviera el pasado domingo una escena llamativa, consistente en que la mayoría de la afición del equipo lanzó silbidos de reproche contra el delantero argentino antes, durante y después del partido, antes de que el jugador se dirigiera solo al túnel de vestuarios por recomendación del club, lo que provocó que se ahondara la disputa entre el club madrileño y el delantero argentino.

El Atlético mantiene su postura de rechazar el traspaso de Julián Álvarez al Barcelona, mientras que el delantero apodado "la Araña" no piensa en otra cosa que no sea fichar por el Barcelona, pese a que su club solo abre la puerta a su salida en dirección al Arsenal.

Continúa el conflicto entre el Atlético de Madrid, que a través de su presidente Enrique Cerezo, su consejero delegado Miguel Ángel Gil y su entrenador Diego Pablo Simeone ha marcado las líneas rojas que no piensa cruzar, y Julián Álvarez, que solo desea vestir la camiseta catalana.

Álvarez sigue confirmando su deseo de vestir la camiseta del Barcelona, y ayer volvió a alimentar su sueño mediante un gesto a través de una cuenta en la aplicación TikTok.

Uno de los usuarios había publicado hace dos días un vídeo que incluía una imagen del delantero argentino vistiendo la camiseta del Barcelona y realizando su famosa celebración inspirada en Spiderman, antes de que Álvarez interactuara ayer con la publicación dándole un "me gusta".

Este gesto supone una clara declaración de las intenciones de un jugador que atraviesa una situación delicada, después de haber mostrado con claridad que no se siente cómodo dentro del Atlético de Madrid, tras el incumplimiento por parte del club de lo que le prometió el pasado febrero, cuando le comunicó que le permitiría al final de la temporada marcharse al destino que quisiera, a condición de que el club interesado en su fichaje presentara una oferta acorde con su valor.

El Atlético de Madrid corre el riesgo de que esta situación acabe causándole un gran perjuicio, ya sea por perder la oportunidad de obtener una buena cantidad económica por el jugador si el mercado de fichajes finaliza sin su salida del equipo, o por la permanencia de Álvarez en el club sin motivación y sin ofrecer el nivel que el equipo espera de él.

El Atlético de Madrid solo intenta moverse en la actualidad para dirigir a Julián Álvarez hacia el Arsenal.

El Barcelona observa este conflicto, mientras se aferra a un objetivo claro consistente en agotar todas sus opciones para fichar a Álvarez, el delantero que quieren Hansi Flick y Deco, y que sería la última incorporación a una plantilla que el club ha reforzado y diseñado para competir por todos los títulos.

El Barcelona es consciente de todo lo que hace Álvarez para cumplir su sueño de vestir la camiseta catalana, y por ello lo esperará hasta el final, aunque corra el riesgo de no fichar a otro delantero para la posición de 9.



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