"No hay lugar para sus acciones en el fútbol": Ødegaard estalla por una estrella del Real Madrid

Martin Ødegaard, capitán de la selección de Noruega y estrella del Arsenal, estalló de rabia tras un incidente que lo enfrentó al portugués Bernardo Silva, jugador del Real Madrid, durante el duelo entre ambas selecciones, que terminó con victoria de Portugal por 2-1, ayer.

Los últimos minutos del partido presenciaron una entrada dura de Bernardo Silva contra Ødegaard, después de que el jugador portugués llegara tarde a un balón del que el capitán noruego ya se había desprendido, sufriendo este último un golpe por detrás a la altura del tobillo.

El árbitro mostró la tarjeta amarilla a Bernardo Silva, mientras que Ødegaard terminó el partido con dolores en el tobillo, antes de abandonar el terreno de juego con retraso y cojeando de forma evidente.

Tras el encuentro, el capitán del Arsenal no ocultó su enfado por el incidente, asegurando que recibió un fuerte golpe en el tobillo y que espera no estar en su mejor forma durante las horas siguientes, aunque confía en que su estado mejore en los próximos días.

Cuando se le preguntó a Ødegaard por la entrada de Bernardo, fue más incisivo en su respuesta, afirmando: «Fue una jugada sin sentido por su parte. Me derribó mucho tiempo después de pasar el balón, y no entiendo qué estaba haciendo».

El capitán noruego no se detuvo ahí, sino que dirigió una crítica directa a la entrada, añadiendo: «No sé qué estaba haciendo. Estas acciones no tienen cabida en un campo de fútbol. Es lamentable que algunas personas se comporten de esta manera».

Ødegaard también se negó a revelar las palabras que le dirigió a Bernardo Silva dentro del terreno de juego, limitándose a decir que lo mejor era dirigir la pregunta al propio jugador portugués, mientras que unas declaraciones recogidas por medios de comunicación portugueses apuntaron a que Bernardo no presentó sus disculpas por el incidente.

Por el contrario, Bernardo abordó el asunto con brevedad, y respondió a las preguntas de los periodistas sobre la entrada diciendo primero: «¿Qué entrada?», antes de terminar la conversación con un: «Esto es fútbol, amigo».

El incidente también provocó críticas de algunos jugadores de Noruega, ya que Patrick Berg calificó la entrada de «totalmente innecesaria», mientras que Andreas Schjelderup consideró que la entrada de Bernardo fue tardía y fea.