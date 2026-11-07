No hay lugar para la relajación: Mourinho sorprende al Valencia con una alineación de fuego

El portugués José Mourinho, director técnico del Real Madrid, anunció la alineación oficial de su equipo para enfrentar al Valencia, encuentro programado para esta noche del sábado en el estadio "Mestalla", dentro de la jornada duodécima de la Liga española, un partido en el que el conjunto merengue busca lograr su octava victoria consecutiva y continuar la persecución del liderato de la competición.

El sitio web español "Defensa Central" reveló las elecciones de Mourinho para el partido, que estuvieron marcadas por la ausencia del brasileño Vinicius Junior debido al cumplimiento de la sanción de suspensión, con la apuesta por el marfileño Yan Diomande para reemplazarlo, además de cambios en las líneas defensiva y del medio campo.

La alineación oficial del Real Madrid fue la siguiente:

Portería: Thibaut Courtois.

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Defensa: Fede Valverde, Ibrahima Konaté, Dean Huijsen, Marc Cucurella.

Centro del campo: Aurélien Tchouaméni, Bernardo Silva, Arda Güler, Jude Bellingham, Yan Diomande.

Ataque: Kylian Mbappé.

Las elecciones de Mourinho vieron el regreso de Konaté y Huijsen para jugar juntos en el centro de la defensa, mientras que Valverde asume la función de lateral derecho y Cucurella ocupa la banda izquierda, en tanto que Tchouaméni regresa al medio campo tras haber descansado en el enfrentamiento ante el AEK Atenas, para jugar al lado de Bernardo Silva.

En la línea ofensiva, el técnico portugués confía en el brillo de Mbappé, quien ha sacudido las redes en los últimos 6 partidos del Real Madrid, junto a Diomande, que ofrece niveles destacados durante las últimas semanas, mientras que Bellingham asume la tarea de organizador del juego, tras su brillante actuación en el último enfrentamiento del equipo en Grecia y haber marcado un magnífico gol de tacón.

El Real Madrid afronta el partido con la moral alta, después de haber marcado 21 goles en los últimos 7 partidos y haber logrado dos victorias destacadas ante el Barcelona por 2-1 y ante el Racing de Santander por un contundente 3-0, y aspira a prolongar su racha de victorias antes del parón internacional.

El Valencia ocupa la penúltima posición con 9 puntos, pese a su victoria en la pasada jornada ante el Elche por un gol a cero, en el primer triunfo del equipo bajo la dirección de su entrenador mexicano Javier Aguirre, quien asumió el cargo en sustitución de Carlos Corberán el pasado 23 de septiembre.