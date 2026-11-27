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Anfield se prepara para un verano de cambios sin precedentes. El entrenador del Liverpool, Andoni Iraola, quiere remodelar la plantilla para implantar una nueva identidad táctica. Con el futuro de hasta nueve jugadores del primer equipo en el aire, la directiva ha identificado a Ronald Araujo como pieza fundamental de la transformación defensiva.

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Araujo, pieza clave en el plan defensivo de Iraola

El Liverpool se prepara para una importante renovación de la plantilla bajo las órdenes de Iraola, con el defensa uruguayo Araujo como principal objetivo para liderar una nueva zaga. El central, actualmente cedido por el Barcelona, se ha ganado rápidamente el favor de la afición en Merseyside y ha impresionado a la directiva del club por su dominio físico y su capacidad de adaptación táctica.

El Liverpool tiene una opción para hacerse con sus servicios de forma permanente por una cifra cercana a los 47 millones de libras, una cantidad que el club parece cada vez más dispuesto a pagar dada la facilidad con la que se ha adaptado a las exigencias del fútbol inglés.

La urgencia por cerrar la continuidad de Araujo se acentúa ante la creciente incertidumbre sobre los defensas consolidados del Liverpool. Al capitán del club, Virgil van Dijk, le quedan pocos meses de contrato y, pese a haber expresado su deseo de seguir en Anfield, todavía no ha recibido una oferta formal de renovación.

Esta situación ha puesto en alerta a varios grandes clubes europeos. Según las informaciones, el AC Milan sigue de cerca la situación del neerlandés por si queda libre en verano. Su marcha marcaría el final definitivo de una época dorada en el club, según informa el Daily Mail.

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Incertidumbre para veteranos y recién llegados

Las posibles salidas en defensa no se limitan a Van Dijk. Joe Gomez también parece encaminado a marcharse tras más de una década en el club. Después de 12 años en el Liverpool, es improbable que el polivalente defensa prolongue su estancia cuando su contrato se acerca al final.

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La situación defensiva se complica aún más por el caso de Kostas Tsimikas, cuyo contrato también expira este verano, mientras que Jeremie Frimpong ha despertado un gran interés en la liga saudí. Incluso Alisson Becker se acerca al tramo final de su contrato, aunque el portero brasileño está negociando una ampliación de su vínculo con el club.

Iraola también busca soluciones para las bandas ante la creciente preocupación en esas posiciones. Según las informaciones, el club busca un lateral izquierdo de mayor nivel que aporte más competencia y calidad. Aunque los responsables de los fichajes han estudiado distintos objetivos, la prioridad sigue siendo garantizar que la plantilla pueda aplicar el sistema de alta intensidad de Iraola.

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Tensión en el centro del campo y salidas previstas en enero

También crece la tensión en el centro del campo, donde Alexis Mac Allister ha expresado su frustración por su situación contractual. El argentino, campeón del mundo y con contrato hasta el final de la temporada 2027, ha reconocido públicamente su decepción por la falta de avances hacia una posible renovación.

En unas declaraciones en septiembre, el centrocampista explicó cómo se sentía respecto a las negociaciones: "Me entristece que no me hayan ofrecido una renovación". Esta admisión pública añade una dificultad más a los intentos del club por mantener la armonía en un periodo de profundos cambios estructurales.

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Aunque algunas decisiones esperarán hasta el verano, se espera que Iraola aligere la plantilla ya en el mercado de enero. Ni Wataru Endo ni Federico Chiesa han logrado hacerse con un papel relevante a las órdenes del técnico español. Endo apenas está teniendo minutos y Chiesa solo ha disputado dos minutos en partidos oficiales. El delantero italiano ya despierta el interés de varios clubes de la Serie A que quieren llevarlo de vuelta a su país.