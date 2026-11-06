Nadie esperaba que Bernardo Silva pasara, en menos de un mes, de ser un jugador ausente de los planes a una de las armas más importantes del Real Madrid en la etapa actual, pero la estrella portuguesa cambió la ecuación de forma llamativa y recuperó su lugar dentro del equipo, hasta convertirse en un elemento imprescindible en los planes del entrenador José Mourinho.

Según el diario español "As", Bernardo Silva vive una de sus reacciones más destacadas de esta temporada, después de pasar de ser un jugador marginal a un pilar fundamental, hasta el punto de que el cuerpo técnico lo considera el cerebro del equipo en los grandes partidos, pareciendo el ave fénix que resurgió de sus cenizas en Valdebebas.

Hace apenas un mes, la situación del jugador generaba muchos interrogantes, después de disputar únicamente 15 minutos a lo largo de 30 días, una cifra que refleja la magnitud de su retroceso en los planes de Mourinho, pero el panorama cambió por completo y el portugués se convirtió en uno de los jugadores con más presencia e influencia.

La prueba de ello es su titularidad en cuatro partidos consecutivos, coincidiendo con el hecho de que Mourinho recurre cada vez más a la política de rotaciones entre los jugadores, lo que refleja la creciente confianza en sus capacidades y la evidente mejora de su nivel.

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La noche del Leipzig: el punto de inflexión

El duelo ante el Leipzig fue el verdadero punto de inflexión en la trayectoria de Bernardo Silva esta temporada, después de abrir el marcador con un remate de rechace dentro del área y ofrecer una actuación destacada a lo largo de los noventa minutos, siendo una de las principales razones de la gran victoria que devolvió la calma al ambiente del equipo tras un periodo de altibajos.

Y desde aquella noche, la imagen cambió por completo, ya que el Real Madrid se mostró más controlador y equilibrado con la presencia del jugador portugués en el centro del campo, y el equipo fue capaz de imponer su ritmo de mejor manera.

"As" señala que el cuerpo técnico sintió que había encontrado la solución que buscaba, lo que llevó a Mourinho a seguir contando con él como titular en los partidos ante el Clásico, el Santander y el AEK de Atenas.

Y aunque Bernardo no disputó los tres partidos completos, en el marco del empeño del cuerpo técnico por evitar su desgaste, siguió siendo uno de los pilares principales en la alineación del equipo.

Su aparición en el estadio Camp Nou durante el duelo ante el Barcelona fue uno de los principales logros tácticos de Mourinho esta temporada, después de demostrar que el Real Madrid no se conforma con lograr victorias, sino que también tiene la capacidad de imponer su dominio y adueñarse del desarrollo del juego.

96,4 %: cifras que confirman el regreso del fénix

Bernardo Silva siguió confirmando su importancia durante el duelo ante el AEK de Atenas, en el que ofreció una actuación que el club calificó de buena y dejó una huella clara en numerosos aspectos técnicos y estadísticos.

El jugador se situó en el segundo puesto entre sus compañeros en cuanto a creación de ocasiones, encabezó la lista de pases acertados en el último tercio ofensivo, también ocupó el segundo puesto en regates exitosos y lideró al equipo en recuperaciones de balón.

Y el asunto no se detuvo ahí, pues fue segundo en la lista de goles esperados dentro del equipo, solo por detrás de Kylian Mbappé, confirmando su capacidad de influir en ataque, además de sus funciones en la construcción del juego y la recuperación de la posesión.

Pero el dato más destacado fue que su porcentaje de pases acertados alcanzó el 96,4 %, el más alto entre los jugadores de la media punta y la delantera, una estadística que refleja su gran precisión y su capacidad para dar al equipo serenidad y control del ritmo del partido.

Mourinho encontró lo que buscaba y se avecina una competencia

Más allá de las cifras y el rendimiento técnico, la personalidad de Bernardo Silva experimentó una evolución notable, después de convertirse en una figura más influyente dentro del vestuario, aumentando la importancia de su voz entre sus compañeros, adquiriendo así un papel de liderazgo que trasciende los límites del terreno de juego.

El jugador se convirtió en la fuerza motriz del equipo y ayudó a Mourinho a llegar a una idea más clara de su alineación titular, que incluye a Valverde en la posición de lateral derecho, a Arda Güler en la banda y a Bernardo Silva en el corazón del campo.

Sin embargo, se vislumbra en el horizonte un nuevo dilema que espera al entrenador portugués, que consiste en cómo gestionar el regreso de Vinicius Júnior y los cambios que ello pueda conllevar en la alineación titular, especialmente porque uno de los jugadores se verá obligado a quedar fuera de los planes, entre ellos Diomande.

Pero este dilema puede aplazarse por ahora, después de que Bernardo Silva haya consolidado su lugar dentro del equipo y haya pasado en pocas semanas de ser un jugador que solo disputaba unos contados minutos a un elemento fundamental del que resulta difícil prescindir.

Es un regreso excepcional de un jugador que se reinventó y se convirtió en una de las soluciones importantes para los problemas del Real Madrid, encarnando el verdadero significado del ave fénix: Bernardo Silva, el que resurgió de las cenizas.