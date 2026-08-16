Mohamed Noor, leyenda del Al-Ittihad, lanzó una serie de fuertes declaraciones que revelaron parte de la crisis que atraviesa "El Decano" en la actualidad, tras el empate 1-1 ante el Al-Khaleej, en el arranque de la andadura del equipo en la Roshn Saudi League de profesionales.

Noor habló con franqueza sobre el asunto del apoyo económico y la verdadera capacidad del Al-Ittihad para cerrar nuevos fichajes, además del estado de enfado de la afición que se manifestó con claridad durante el enfrentamiento ante el Al-Khaleej, subrayando que las circunstancias actuales hacen que la tarea de la directiva del club de reforzar la plantilla del equipo sea más difícil.

Mohamed Noor dijo a través del programa "Nadina": "El Al-Ittihad es el único club de entre los clubes del Fondo que necesitaba apoyo, y al principio se dijo que el apoyo sería igual entre los clubes".

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Y añadió: "¿Recibió el Al-Ittihad el apoyo con el que puede atraer jugadores? Por supuesto que no", subrayando que la afición de "El Decano" ha empezado a sentir un estado de descontento por la situación del equipo y sus limitados movimientos en el mercado de fichajes.

Y prosiguió: "La afición está descontenta con la situación del club", antes de dirigir un mensaje directo a los aficionados, diciendo: "Tengo dos palabras que quiero decirle a la afición del Al-Ittihad, vi el partido y me entristeció lo que ocurrió".

Y añadió la leyenda del Al-Ittihad: "Y le digo a la afición: el amor enseña la paciencia, mientras ames y adores al Al-Ittihad, debes tener paciencia", subrayando que la etapa actual podría ser pasajera, y pidiendo a la afición que se aferre al club a pesar de las difíciles circunstancias.

Noor dijo: "Es una etapa y, si Dios quiere, pasará, y la afición tiene derecho a exigir cualquier cosa, y ojalá no ocurra sino aquello que os haga felices", en alusión a su comprensión del estado de enfado de la afición, con el énfasis en el derecho de los aficionados a expresar sus demandas.

También abordó la asistencia de la afición en el partido ante el Al-Khaleej, aclarando que los asientos vacíos reflejan la magnitud del descontento entre la afición del Al-Ittihad, antes de revelar el aspecto económico de la crisis.

Y aclaró: "La afición debe saber que no hay dinero, no hay liquidez, entonces, ¿cómo puedo fichar jugadores?", señalando que el problema no tiene que ver con que el club no quiera reforzar su plantilla, sino con la debilidad de la capacidad económica para completar los fichajes.

Noor concluyó sus declaraciones aclarando la naturaleza de la crisis económica, diciendo: "Puede que tenga liquidez para pagar deudas y los importes pendientes de los jugadores, pero no puedes prescindir de jugadores y luego fichar a otros jugadores", situando así el asunto de las deudas y la liquidez en el centro del debate sobre el futuro del Al-Ittihad y su capacidad para competir durante la nueva temporada.