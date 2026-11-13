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Tim Ursinus
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«No hay excusas»: Jürgen Klopp bromea sobre las ventajas de jugar a puerta cerrada contra Serbia y sospecha que hay una competición

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Jürgen Klopp no ve ningún problema en que el partido a domicilio de la selección alemana contra Serbia en la Nations League se dispute casi sin aficionados en el estadio. Todo lo contrario.

Antes del encuentro, el seleccionador respondió ante los micrófonos de RTL a la pregunta de si había pensado en moderar sus comentarios desde la banda debido al partido a puerta cerrada: «Hasta ahora no, la verdad. Además, me parece que los 5000 niños de Serbia hacen mucho ruido. Debe de haberse celebrado algún concurso para ver quién es el más ruidoso entre los menores de 14 años. Y los han encontrado».

Debido a una sanción de la UEFA, no se permitió la entrada de aficionados al estadio Rajko Mitic de Belgrado para este partido, con la excepción de los niños acompañados por profesores o entrenadores. El motivo fueron los incidentes racistas y discriminatorios ocurridos durante los partidos de Serbia contra Grecia y los Países Bajos en septiembre. A raíz de ello, el organismo rector del fútbol europeo abrió un expediente disciplinario y, finalmente, su Comité de Control, Ética y Disciplina impuso la prohibición de acceso de espectadores para un partido como local.

En un principio, la sanción no contemplaba ninguna excepción, pero poco antes del encuentro la federación serbia logró acordar con la UEFA la citada medida excepcional. Y los niños, en efecto, se hicieron notar. Durante el partido se escucharon repetidamente fuertes sonidos de bocinas que recordaban un poco a las legendarias vuvuzelas del Mundial de 2010 en Sudáfrica.

Serbia v Germany - UEFA Nations League 2026/27 Group A2 MD5Getty Images
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Partido a puerta cerrada contra Serbia: Jürgen Klopp bromea sobre sus indicaciones desde la banda

Aun así, los jugadores pudieron, más o menos, hablar entre ellos sobre el campo, como durante la pandemia de coronavirus, y escuchar también las indicaciones de Klopp. «La verdad es que me alegro», dijo Klopp con una amplia sonrisa antes de bromear: «¡No hay excusas! Hoy los jugadores tienen que poder oírme, y eso favorece la colaboración». Además, añadió que últimamente «tampoco he gritado tantas cosas malas desde la banda».

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También había algunos aficionados alemanes. La DFB había recibido de la UEFA un cupo de 200 entradas, destinado en principio a miembros de la delegación, personal técnico y familiares. Sin embargo, la federación entregó 50 de esas entradas a aficionados especialmente fieles, los llamados «Allesfahrer», que habían acumulado muchos puntos de bonificación por asistir regularmente a partidos de la selección.

¿Por qué hubo tan pocos aficionados serbios en el estadio en el partido de ida?

Ya en el partido de ida, disputado a principios de octubre en el Allianz Arena de Múnich, la selección serbia había tenido que prescindir en gran medida del apoyo de sus aficionados. La UEFA ya había impuesto en diciembre de 2024 una prohibición de asistencia a sus aficionados, por lo que la grada visitante quedó completamente vacía salvo por unos pocos asientos.

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El origen de la sanción se remonta a noviembre de 2024, cuando aficionados serbios intentaron quemar una bandera albanesa durante el partido de la Nations League en Suiza (1-1). Por ello, la UEFA ordenó el cierre parcial del estadio en dos partidos de Serbia como local bajo su jurisdicción y, además, prohibió la venta de entradas para los aficionados visitantes serbios en dos partidos de Serbia a domicilio bajo su jurisdicción.

Escrito porTim Ursinus

Corresponsal de fútbol alemán y europeo

Aunque una carrera como portero no se materializó, el fútbol siempre ha sido una constante en mi vida. Incluso de niño, estaba claro que el periodismo deportivo sería el camino a seguir. Después de una pasantía en la sección de deportes del Schwäbisches Tagblatt en mi ciudad natal, Tübingen, estudié en Karlsruhe — una elección algo cuestionable para un suabo. A finales de 2018, comencé como pasante en SPOX y GOAL, continué como estudiante trabajador y, finalmente, me convertí en becario de redacción. Desde 2023, soy miembro permanente de los equipos editoriales. En septiembre de 2024, asumí el rol de SEO Senior, aunque también trabajo como reportero y editor jefe de guardia.

🎯 Áreas principales:

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Cobertura en el lugar para clubes de la Bundesliga (especialmente Bayern, Stuttgart, BVB y Eintracht Frankfurt)

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Cómo me acerqué al fútbol:

Todo comenzó con el triunfo del FC Bayern en la Champions League a principios de los años 2000, cuando Oliver Kahn detuvo tres penales y se convirtió en el héroe de mi infancia. La memoria es algo borrosa, ya que tenía solo cuatro años en ese momento. Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que abriera el envoltorio de mi primer par de guantes de portero.

🌟 Mis momentos favoritos en el fútbol:

Hay muchos. Principalmente, recuerdo mis asignaciones como reportero — en París, Madrid o Milán. Además, están los viajes personales de groundhopper, que permanecerán inolvidables para siempre.

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