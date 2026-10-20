No hay dónde esconderse en el Clásico: 40 cámaras persiguen a Yamal y Mbappé a 24 horas de la gala del Balón de Oro

Tras la polémica desatada por la desaparición de la imagen del codazo de Arda Güler, jugador del Real Madrid, durante el partido ante el Sevilla, entre las 26 cámaras del Bernabéu, la Liga española ha decidido responder de la manera más contundente posible.

En el Clásico del próximo domingo en el Camp Nou no habrá lugar para la sombra ni para la casualidad, ya que se instalará una red de vigilancia sin precedentes compuesta por 40 cámaras de ultra alta definición, cuya única misión será no perderse ni un parpadeo de Lamine Yamal y Kylian Mbappé, 24 horas antes de la entrega del Balón de Oro.

De 26 cámaras a 40: la Liga eleva el listón

Este gran anuncio llegó tras el informe publicado por el diario «Mundo Deportivo», que reveló el uso de tan solo 26 cámaras en el partido entre el Real Madrid y el Sevilla el pasado domingo en el estadio Santiago Bernabéu.

Ahora todas las miradas se dirigen a la gran cita del domingo que produce la Liga para las cadenas españolas e internacionales.

Próximos partidos BAR Primera División 16:00 RMA

Según el plan oficial de retransmisión, los partidos del Barcelona y del Real Madrid, tanto en casa como fuera, se clasifican siempre dentro de la categoría «A», que impone un mínimo de 22 cámaras en el estadio.

Pero el Clásico y el derbi de Madrid tienen una clasificación especial, la categoría «A+», que es la máxima. En estos partidos, el número se dispara hasta situarse entre 35 y 40 cámaras repartidas cuidadosamente por cada palmo del campo, según un plan detallado que se entrega de antemano al comité de árbitros y a la sala del VAR para determinar con precisión sus ubicaciones.

Una persecución especial a Yamal y Mbappé con tecnología de cine

El número no será la única diferencia; además de las cámaras habituales, la Liga utilizará en el Camp Nou un arsenal especial que incluye cámaras de ultra largo alcance y cámaras cinematográficas, y el partido se retransmitirá por completo en calidad 4K para garantizar la máxima calidad posible.

La gran sorpresa es la activación del sistema de seguimiento individual de ultra alta definición; en partidos como este, se asignarán cámaras para seguir a jugadores concretos durante los 90 minutos, con el fin de no perderse ningún detalle, y las dos estrellas elegidas en esta ocasión son Lamine Yamal y Kylian Mbappé.

El objetivo está claro: documentar cada movimiento de los mejores jugadores del mundo en la actualidad, sobre todo porque el partido se disputa menos de 24 horas antes de la gala del Balón de Oro, donde las estrellas del Barcelona y del Real Madrid son las grandes favoritas para alzarse con el galardón más importante.

El mensaje ha quedado claro: si 26 cámaras no fueron suficientes para captar el codazo de Güler en el centro del campo, 40 cámaras en el Clásico harán visible hasta la respiración.