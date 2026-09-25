"No hay alternativa a la victoria": Sektioui enciende el duelo entre Omán y Arabia Saudí

La selección de Omán afronta el enfrentamiento ante Arabia Saudí mañana sábado bajo el lema "no hay alternativa a la victoria", en uno de los duelos más destacados de la segunda jornada de la fase de grupos de la Copa del Golfo Arábigo de fútbol "Golfo 27", con un gran deseo por parte del equipo del entrenador marroquí Tarik Sektioui de arrebatar los tres puntos y mantener sus opciones en la competición.

Tarik Sektioui, director técnico de la selección de Omán, afirmó que el enfrentamiento ante Arabia Saudí será difícil para ambas selecciones, señalando que la preparación técnica y física decidirá muchos detalles del encuentro.

Sektioui dijo en la rueda de prensa: "El partido es difícil para ambas partes, y el segundo enfrentamiento es importante para nosotros; sabemos que tenemos por delante tres partidos. Vieron el primer partido, y mañana veremos cuál es el equipo más preparado técnica y físicamente".

Explicó que algunos jugadores sintieron fatiga tras el último partido debido a su horario y al elevado nivel de humedad, pero subrayó que no hay lesiones preocupantes, asegurando que todos los jugadores se encuentran en buen estado.

Y añadió: "Arabia Saudí es una selección fuerte y cuenta con la ventaja de jugar ante su afición, pero nosotros tenemos jugadores con un gran espíritu para defender la camiseta de Omán y hacer feliz a la afición".









Sektioui recalcó que su equipo afrontará el encuentro con una mentalidad ofensiva clara, y dijo: "Trabajamos el aspecto mental, y afrontamos cada partido con el objetivo de ganar; y si no ganamos, intentamos no perder".

Señaló que la victoria de Arabia Saudí en la primera jornada le dará un impulso anímico, y quizá permita a su entrenador la oportunidad de dar descanso a algunos jugadores, pero al mismo tiempo afirmó que la selección de Omán no subestimará a su rival ni sus capacidades.

Y dijo: "Respetamos a la selección de Arabia Saudí como respetamos a la selección de Irak, pero la enfrentaremos con fuerza y con deseo de ganar, y jugaremos con personalidad".

Sektioui aseguró que la selección de Omán necesita ganar sus dos próximos partidos, aclarando que el repliegue defensivo en el partido anterior no fue una opción táctica, sino que se debió a algunos problemas físicos.

Y añadió: "No nos replegamos a defender en el último partido porque queremos ganar, pero nos enfrentamos a algunos problemas físicos, y afrontaremos el partido de mañana con la misma mentalidad".









El entrenador marroquí habló de la importancia del espíritu colectivo, subrayando que el fútbol es un juego de equipo, y que el amor a la patria y el espíritu combativo que poseen los jugadores pueden ser un factor importante para lograr resultados.

En lo relativo al arbitraje, Sektioui dijo: "Considero que todos los árbitros presentes en el torneo son buenos y tienen grandes cualidades; son seres humanos expuestos al error, pero no lo hacen a propósito, si Dios quiere. Nosotros nos centramos en nuestro equipo dentro del campo".

Por su parte, Abdulmajeed Al Balushi, jugador de la selección de Omán, subrayó la dificultad del enfrentamiento, recalcando que el objetivo de su equipo será lograr la victoria y sumar los tres puntos.

El jugador de la selección de Omán dijo: "El partido es difícil para ambas partes, y buscaremos lograr la victoria y sumar los tres puntos, que es nuestro objetivo principal".

Y añadió: "Mi sentimiento es indescriptible como jugador joven que participa por primera vez en las copas del Golfo. Desde el primer día entramos en el ambiente del torneo, y estamos aquí para hacer feliz al pueblo omaní".