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Jose Mourinho ha rechazado que exista una fractura en su plantilla tras la primera derrota en casa del Real Madrid esta temporada ante el Alavés. El técnico portugués defendió sus decisiones tácticas y restó importancia a las informaciones sobre el malestar de Vinicius Jr y Arda Guler después de una noche frustrante en el Santiago Bernabéu.

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Mourinho resta importancia a los silbidos a Vinicius

Mourinho se mostró desafiante después del inesperado tropiezo del Madrid en casa e instó a los medios a centrarse en el resultado en vez de buscar conflictos internos. Cuando le preguntaron por los aparentes silbidos del público del Santiago Bernabéu a Vinicius, o por si el brasileño había sido objeto del descontento de la grada al permanecer en el campo, Mourinho rechazó de inmediato esa interpretación. Insistió en que la noticia de la noche era simplemente la derrota, no la relación de ningún jugador con la afición.

«Mi sensación es que, cuando pierde el Real Madrid, esa es la gran noticia», declaró el técnico, según AS. «Tenéis de qué hablar al menos hasta el miércoles: el Real Madrid ha perdido, el Madrid ha jugado mal, el entrenador se ha equivocado con los cambios… No hace falta inventar que Guler se ha ido sin saludar, que han pitado a Vini… Cuando las cosas van bien se buscan historias para darles un poco de picante. Hemos perdido, es una situación muy dura para nosotros y seguro que tenéis muchas cosas que criticar y comentar. No se puede decir que un jugador haya estado mejor que los demás y, obviamente, el entrenador es responsable. No hay otra historia».

Quita importancia al enfado de Guler por el cambio

El exentrenador del Chelsea también restó importancia a la reacción de Guler al ser sustituido, después de que el joven turco se dirigiera directamente al banquillo tras el cambio. Lejos de reprocharle su visible frustración, Mourinho la interpretó como una señal positiva de la ambición de un jugador que quería seguir en el campo.

«Me parece perfecto», afirmó. «Me parece perfecta la situación de un jugador que quiere jugar y al que cambian. Me parece normal. Y si queréis hacer una historia, mañana tenéis una muy sencilla: la derrota del Madrid. No hace falta buscar más historias que la de que el Madrid ha perdido».

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Menos técnica para superar la defensa cerrada del Alavés

Al explicar sus cambios en la segunda parte, Mourinho aclaró por qué decidió retirar a Guler y mantener a Vinicius en el campo, pese a las dificultades del equipo para superar a la sólida defensa del Alavés. Señaló que el conjunto visitante defendió muy atrás con cinco jugadores , lo que limitó la eficacia de futbolistas técnicos como Guler y Bernardo Silva. El entrenador consideró que la presencia física de Espi y la velocidad de Vinicius eran más útiles para encontrar el camino al gol en una zona de ataque congestionada.

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«Jugábamos contra un equipo que acumulaba muchos jugadores en defensa. Un equipo que, cuando recuperaba el balón, no se dedicaba a moverlo. Su intención no era mantener la posesión, sino buscar con pases directos a sus atacantes y salir al contraataque con sus extremos», explicó Mourinho.

«Nos faltaba presencia en el área y pensé que Espí podía ser una solución ante un equipo que nos planteó una forma de jugar distinta a la de otros que han venido aquí. Cinco atrás, tres arriba, todos juntos. Bernardo y Arda son jugadores parecidos, como he dicho en partidos anteriores; los dos son futbolistas a los que les gusta tener el balón y moverlo, pero el equipo no encontraba espacios y le faltaba presencia en el área».

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El Madrid, tocado, afronta una exigente visita a la Real Sociedad

El Madrid necesita dejar atrás la frustrante derrota ante el Alavés cuando viaje para enfrentarse a la Real Sociedad en un duelo exigente. Después de haber cedido ya puntos valiosos, toda la presión recae sobre el equipo visitante, que debe reaccionar de inmediato y enderezar cuanto antes su trayectoria fuera de casa.

Mourinho, que nunca rehúye el protagonismo, asumió toda la responsabilidad por el reciente tropiezo e insistió en que su plantilla debe volver a centrarse cuanto antes en los entrenamientos. «La responsabilidad y las decisiones son mías», concluyó Mourinho. «Hemos perdido puntos que no podíamos permitirnos perder, pero la vida sigue y mañana toca trabajar».