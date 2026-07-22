«No creo que deba imponerse sanción alguna. Sé que no es buen ejemplo para los niños, pero el fútbol también tiene esta cara más violenta», declaró el martes el centrocampista del FC Barcelona ante los periodistas y subrayó: «Para mí, lo más lógico habría sido expulsarlo durante el partido y punto. Pero, como he dicho: esto es fútbol y así debe ser».

Tras el pitido final, Paredes se abalanzó primero sobre Eric García y luego sobre Gavi: lo agarró del cuello, lo empujó y finalmente lo derribó de un golpe. Contrariamente a lo esperado, el árbitro Slavko Vincic solo le mostró la tarjeta amarilla.

Sin embargo, el lunes la FIFA anunció que su Comisión Disciplinaria había nombrado a un investigador para revisar posibles infracciones del Código Disciplinario tras el partido.

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Paredes no fue el único que perdió los estribos: se analiza si otros dos argentinos también serán investigados.

La investigación podría ampliarse a Nahuel Molina y al segundo entrenador, Roberto Ayala, por posible conducta indebida. Las imágenes muestran cómo Molina golpeó sin previo aviso a Rodri, que celebraba cerca sin provocar, desencadenando la reacción de Paredes. Ayala, por su parte, propinó un puñetazo a Dani Olmo, tal y como mostró otro vídeo.

A diferencia de lo ocurrido con Gavi, numerosos expertos y exjugadores exigieron sanciones para los agresores argentinos. Didi Hamann llegó a pedir una suspensión de un año para Paredes y Molina: «Los dejaría fuera durante un año y que luego decidan si quieren volver. Pero algo así no se puede hacer», afirmó en el pódcast «DAB | Der Audiobeweis Spezial - Edición del Mundial» de Sky Austria.

A pesar de la agresividad argentina, en el partido solo fue expulsado Enzo Fernández. El centrocampista del Chelsea FC vio primero la amarilla en el 82’ por protestar y, en el descuento, el árbitro esloveno lo expulsó por una entrada dura sobre Pau Cubarsi. Tras la derrota 0-1, Fernández se pronunció sobre el resultado sin mencionar su expulsión.



