Jude Bellingham, estrella del Real Madrid, y Cristian Romero, defensa del Atlético de Madrid, se enzarzaron durante el derbi madrileño de LaLiga el pasado domingo, en un momento en el que ambos jugadores rivales reavivaron su enfrentamiento del Mundial.

El Atlético de Madrid se impuso al Real Madrid (2-1) en un partido marcado por la tensión, que fue testigo de un rifirrafe entre Bellingham y el exdefensa del Tottenham.

Se vio a ambos jugadores intercambiar palabras durante todo el encuentro en el estadio Metropolitano, con el recuerdo aún presente de su duelo en las semifinales del Mundial entre Inglaterra y Argentina.

Aquella noche, Inglaterra se adelantó antes de que la selección sudamericana reaccionara en los minutos finales del partido, anotando dos goles en los últimos instantes para ganar (2-1).

Según el programa «El Día Después» de Movistar, Bellingham se burló de Romero, alegando que hablaba mucho cuando tenía a Lionel Messi en su equipo.

Según recogió el diario británico «Mirror», Bellingham le dijo a Romero: «Cuando estás con (Lionel) Messi, hablas mucho. Pero aquí, nada». Bellingham también calificó al jugador argentino de «cobarde».

Romero respondió tildando a Bellingham de «llorón» y se burló del inglés diciéndole: «Lloraste allí (en el Mundial)».

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