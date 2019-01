"No había ningún problema con el VAR hasta las campañas orquestadas de Florentino Pérez"

El presidente de Mediapro, Jaume Roures, ha criticado la reacción del Real Madrid contra el VAR tras el polémico penalti a Vinicius.

El administrador único de Mediapro, Jaume Roures, ha analizado cómo ha sido la inclusión del VAR en LaLiga, un sistema que depende de las imágenes que ofrece su empresa y cree que los fallos no se han debido al sistema y sí a los árbitros.

"Como aficionado no creía en el VAR porque la polémica es la salsa del fútbol. El forofo da igual lo que diga el VAR pensará que su equipo tiene razón. El VAR ha ayudado a que haya menos errores, pero nadie podía esperar que acertara al cien por cien. El penalti a Vinicius me pareció como una casa y el gol de Suárez era una falta al portero, pero si el árbitro que está viendo las imágenes no lo ve... No es el VAR quien lo determina, sino los árbitros. No lo determinan los realizadores", explicó en Radio Marca.

Campañas de la prensa contra el VAR: "Hasta el penalti de Vinicius no había ningun problema. Ahí empieza la campaña orquestada en los medios de Florentino. Me parece mal que se crea en manipulaciones y en operaciones orquestadas. Nosotros hacemos las imágenes con calidad las mandamos al cuarto del VAR y quiero felicitar a Velasco Carballo por lo bien que lo hacen".

Florentino Pérez: "Florentino Pérez ha sido uno de los mejores presidentes del Real Madrid, pero creo que ahora es demasiado forofo".

Jugada de Suárez con Cuéllar: "Se veía que era falta. La imagen que se vio en USA están a disposición de los operadores no en directo, sí se vio aquí al día siguiente. Con las seis repeticiones se veía claramente. Habrá forofos como Valverde diciendo que no era falta y otros que no, pero esto no tiene que ver con la tecnología. Se equivocó diciendo que había comedia de Cuéllar y aún se ha disculpado".

El Barça-Girona en Miami: "El colmo de la ridiculez sobre la polémica del Girona - Barça en Miami es que se juegue la Final de la Libertadores en el Bernabéu".