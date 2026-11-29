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El Real Madrid tiene una ventaja decisiva para determinar el futuro del argentino Nico Paz gracias a una cláusula contractual que le otorga el derecho a igualar cualquier oferta que reciba el Como italiano por el joven centrocampista, además de la cláusula de recompra fijada de antemano en 80 millones de euros.

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Según el diario español AS, el acuerdo que el Real Madrid cerró con el Como el pasado verano, pensando en el futuro de Nico Paz, incluía que el club blanco se reservara el derecho de recompra del jugador por 80 millones de euros, una cláusula conocida por todos.

Por otro lado, el acuerdo también recoge una cláusula que otorga a los dirigentes del Real Madrid un derecho de preferencia en cualquier posible traspaso relacionado con el futuro del internacional argentino.

El Inter de Milán, el Arsenal y el Manchester United figuran entre los clubes que siguen al jugador, propiedad del Como, pero hablar del interés de otros equipos pasa por alto un detalle importante: la capacidad del Real Madrid para activar la cláusula que le permite igualar cualquier oferta que reciba el club italiano, con el objetivo de cerrar el fichaje de su antiguo jugador.

Por tanto, cualquier club que quiera fichar al joven centrocampista tendrá que tener en cuenta la postura del Real Madrid antes de dar cualquier paso para cerrar la operación.

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Mientras tanto, Nico Paz se limita a ofrecer un fútbol de gran nivel, lo que le ha valido el respeto y la admiración tanto de amigos como de rivales.

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El jugador se ha ganado el cariño de la afición argentina, mientras numerosos clubes aspiran a hacerse con sus servicios el próximo verano, atraídos por su gran nivel y por los resultados deportivos que está logrando el Como bajo la dirección de Cesc Fàbregas.

Todos estos factores juegan a favor del futbolista. Los rumores sobre su futuro no dejan de crecer, pero Nico Paz y su equipo siguen asombrando con su nivel semana tras semana.

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Nico Paz no ha hecho ninguna declaración sobre su futuro, ni ante los medios ni en conversaciones privadas, y el Real Madrid tampoco ha recibido ninguna señal suya al respecto.

Todo ello después de que algunas informaciones periodísticas aseguraran recientemente que Paz se niega a regresar al Real Madrid.

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El jugador está contento en el Como y trabajando junto a Cesc Fàbregas, pero todavía no ha tomado una decisión, algo que podría ser el factor decisivo para determinar su destino, como ya ocurrió en el mercado de fichajes del pasado verano.

Tiene la opción de seguir en Italia, volver a España o buscar otro posible destino, teniendo en cuenta que el Real Madrid puede igualar cualquier oferta que presente otro club.

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La cantidad fijada para el regreso de Nico Paz al Real Madrid es de 80 millones de euros, y no de 20 millones, tomando como base los 60 millones de euros que pagó el Como hace seis meses.

El acuerdo anterior es una operación cerrada, mientras que cualquier nuevo movimiento sería un traspaso independiente que le costaría al Real Madrid 80 millones de euros.

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Según el diario, el Real Madrid todavía no ha recibido ninguna noticia sobre Nico Paz, y se cree que podría repetirse la indecisión que vivió el club el pasado verano.

La principal preocupación es que el jugador, que tiene un gran peso y es titular con Cesc Fàbregas, o lo sería en cualquier otro destino, podría no tener el mismo protagonismo si regresa al conjunto blanco y se pone su camiseta.

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Aun así, por ahora no hay indicios que confirmen o descarten la operación, cuyo desenlace sigue en el aire, tal y como ocurre con otros jugadores que el Real Madrid tiene opción de recuperar, entre ellos Jacobo Ramón, uno de los nombres que más suenan.

La temporada actual de Nico Paz está superando todas las expectativas: ha marcado tres goles y ha dado tres asistencias en los 11 partidos que ha disputado en la Serie A.

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Sus números son aún más impresionantes en la Liga de Campeones, donde ha marcado tres goles y ha repartido otras cinco asistencias en cinco partidos.

En la temporada 2024-2025, la primera en Italia, el jugador marcó seis goles y dio nueve asistencias, antes de elevar su cuenta la temporada siguiente hasta los 12 goles y siete asistencias.

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Nico Paz disputó 35 partidos en cada una de esas dos temporadas.