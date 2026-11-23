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Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, ha respondido a quienes tachan a su equipo de excesivamente defensivo tras batir el domingo el récord histórico de victorias de Luis Aragones en La Liga. El argentino logró su 345.ª victoria en la máxima categoría española con un cómodo 0-3 ante el Getafe y superó la marca de 344 triunfos que ostentaba el fallecido mito del club.

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El técnico argentino supera a una leyenda del club

Simeone consiguió su 345.ª victoria en La Liga en apenas su 567.º partido. Necesitó 189 encuentros menos de los que disputó Aragones para llegar a 344 antes de lograr su última victoria en 2004. Los goles de Alex Baena y Johnny Cardoso dieron el control al Atlético antes del descanso, ambos con asistencias de Julian Alvarez . Alejandro Grimaldo marcó un penalti en el tramo final, después de que Djene Dakonam fuera expulsado tras una revisión del VAR por una falta sobre Alexander Sorloth.

Simeone rechaza la etiqueta de equipo defensivo

Al valorar el hito tras el partido, Simeone admitió que el logro significaba mucho para él: «Me hace feliz. No suelo encontrar muchas cosas por las que estar feliz, pero detrás de esto hay una cantidad increíble de trabajo».

Aunque el estilo del Atlético ha evolucionado considerablemente desde su llegada en 2011, el entrenador sigue oyendo las críticas habituales sobre su planteamiento. Al referirse a ellas en el canal de televisión español Movistar, añadió: «Luego están las críticas constantes que recibimos. No les doy mucha importancia, pero sí tomo nota de ellas.

»Esa idea de que somos un equipo defensivo, como si siempre jugáramos únicamente a defender. No ganas 345 partidos solo defendiendo. ¿Acaso es posible?»

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La longevidad define su extraordinaria etapa en el Atlético

Simeone asumió el mando de un club en dificultades hace casi 15 años y ha convertido al Atlético en la tercera fuerza consolidada del fútbol español, disputando el protagonismo al Real Madrid y al Barcelona mientras conquistaba ocho trofeos. Aunque otros entrenadores pueden tener mejores porcentajes de victorias o más títulos, pocos igualan su capacidad de resistencia y su regularidad al más alto nivel.

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Ni siquiera los golpes más duros de su etapa, dos derrotas en finales de la Champions League ante el Real Madrid, una en los penaltis y otra en la prórroga tras un empate en el tiempo añadido, lograron apartarlo de su camino. El técnico, siempre vestido de negro, ha mantenido la misma intensidad en la banda y ha hecho que el récord histórico pase de una leyenda del Atlético a otra, 22 años después de que Aragones lo estableciera.

El Atlético persigue a los líderes de La Liga

El resultado del domingo supuso la octava victoria en nueve partidos de liga y elevó al Atlético hasta los 31 puntos , a solo dos del Real Madrid y a cinco del líder, el Barcelona. Con Baena, Alvarez y Cardoso compenetrados, el equipo de Simeone ha ganado impulso de cara al calendario invernal. Mantener este acierto ofensivo será fundamental si quiere convertir otra buena racha en una candidatura real al título.