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Michael Carrick insiste en que no se ha despedido del Manchester United, pese a que la humillante derrota por 3-0 ante el Bournemouth ha suscitado serias dudas sobre su futuro. El cuestionado entrenador admitió que no sabe nada sobre una posible destitución mientras el club atraviesa su peor inicio de temporada en cuatro décadas.

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El peor inicio en 40 años

Carrick está sometido a una enorme presión después de que el United sufriera una desmoralizadora derrota por 3-0 ante el Bournemouth. Este último desplome significa que el club está firmando su peor inicio de temporada en 40 años.La dura derrota en casa llega después de una contundente goleada por 4-1 ante el Como apenas unos días antes. Estas dos pésimas actuaciones consecutivas han dejado a Carrick al borde del despido, mientras que los aficionados visitantes se burlaron de él a gritos durante la última derrota.

Pese al ambiente hostil generado por los aficionados desplazados, Carrick recibió una cálida ovación de los seguidores del United cuando se dirigía al túnel de vestuarios. Sin embargo, su continuidad a largo plazo sigue siendo muy incierta.

El entrenador niega que se despidiera

Pese al creciente escrutinio, Carrick rechazó de plano que estuviera despidiéndose de los aficionados. Sostiene que sigue desempeñando sus funciones a pesar de las numerosas especulaciones.

El entrenador confirmó que mantuvo una breve conversación con el director ejecutivo Omar Berrada y el director deportivo Jason Wilcox tras el pitido final. Sin embargo, no tiene ninguna certeza sobre si la directiva acabará destituyéndolo.

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«No fue una despedida por mi parte», explicó Carrick, citado por Independent. «Hablamos brevemente, como siempre después de un partido, pero no hubo nada fuera de lo habitual. Veré qué pasa. Entiendo perfectamente la situación.

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«No espero nada en particular, sinceramente. Sigo adelante con normalidad. Me encanta este lugar. Siempre haré lo que considere mejor para el club de fútbol, sea cual sea la decisión que se tome sobre cualquier cosa, en realidad. Así están las cosas. No espero nada en un sentido ni en otro».

El vestuario acusa el golpe

La pésima racha ha pasado una importante factura emocional a la plantilla. Carrick recalcó que a su equipo le importa de verdad revertir la actual dinámica negativa. El entrenador también expresó su agradecimiento por el apoyo que recibió desde la grada en medio de un periodo turbulento.

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«Ahora mismo hay muchas emociones en el vestuario, mucha decepción y muchos de los chicos están bastante dolidos y decepcionados», reveló. «No es que no les importe o que quieran estar en esta situación. Aquellos con los que he hablado, porque no he hablado individualmente con todos, están muy afectados».

Carrick añadió: «Tengo sentimientos encontrados por la respuesta de los aficionados. Siento esa conexión y ese reconocimiento por su parte, y lo agradezco mucho».

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Se acerca un duelo crucial contra el Chelsea

Carrick esperará a ver qué decisión toma la directiva del United sobre su continuidad. Si opta por mantenerlo en el cargo, el entrenador tendrá ante sí la enorme tarea de salvar la temporada. El tiempo se agota rápidamente para corregir las persistentes debilidades defensivas y devolver la confianza a la plantilla. El próximo partido del Manchester United será este fin de semana, cuando se enfrente al Chelsea en un duelo crucial de la Premier League.