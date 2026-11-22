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Ferran Torres marcó un gol decisivo en los últimos minutos y el Paris Saint-Germain se impuso por 3-2 al OGC Niza para sumar su duodécima victoria consecutiva en todas las competiciones. Tras el partido, el delantero explicó por qué conseguir los tres puntos justo después del parón de selecciones importaba más que ofrecer un juego fluido.

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Torres sella una victoria vital del PSG en la Costa Azul

Ferran Torres marcó a falta de cinco minutos para el final del tiempo reglamentario y selló la victoria por 3-2 del Paris Saint-Germain a domicilio ante el OGC Niza. El equipo de Luis Enrique encadenó así 12 triunfos en todas las competiciones. El resultado puso fin a la imbatibilidad del Niza en casa esta temporada y dio al PSG cinco puntos de ventaja sobre el Lille, segundo clasificado, al frente de la Ligue 1.

Aunque Mohamed Amoura adelantó al Niza en el minuto ocho contra el curso del juego, el PSG remontó antes del descanso con goles de Senny Mayulu y Desire Doue. Torres definió con sutileza tras un pase de Ousmane Dembele para dar un margen de tranquilidad al equipo parisino antes de que Ali Abdi recortara distancias en el tiempo añadido.

Torres subraya la importancia de ganar tras el parón

Pese a que el Niza amenazó al contraataque durante una segunda parte tensa, el PSG mantuvo la paciencia hasta que Torres puso el remate definitivo. Tras el pitido final, Torres subrayó que sacar adelante los partidos justo después de un parón de selecciones sigue siendo fundamental para la tranquilidad del vestuario.

«Era una victoria muy importante», dijo Torres. «No fue nuestro mejor partido, pero al final competimos y conseguimos los tres puntos. Ahora nos centraremos en la Champions League. Siempre es importante ganar, sobre todo después de un parón de selecciones, porque da tranquilidad al equipo. Al final conseguimos los tres puntos, que es nuestra prioridad».

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Cómo resistió el PSG ante el Niza

El Niza se adelantó en su primera ocasión, en un contraataque culminado por Amoura, y se mantuvo compacto en defensa durante buena parte de la primera media hora. El PSG logró marcar al cumplirse la media hora, cuando Mayulu transformó un penalti por mano de Xavier Mandza dentro del área. Menos de un minuto después, Doue empujó a la red un pase de Achraf Hakimi.

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Tras el descanso, Joao Neves controló el ritmo en el centro del campo y el PSG presionó con intensidad para limitar las ocasiones del Niza ante la portería de Matvey Safonov. Hakimi desaprovechó una oportunidad de ampliar la ventaja en el minuto 61 antes de que Torres apareciera en los últimos minutos para marcar la diferencia.

El Paris Saint-Germain ya piensa en la Champions League

Con tres puntos muy trabajados en su primer partido desde la victoria por 1-0 ante el Troyes dos semanas antes, Torres y sus compañeros ya pueden centrarse en la competición europea.

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Mantenerse en lo más alto de la Ligue 1 con cinco puntos de ventaja da al PSG una buena base para centrar su atención en la Champions League.