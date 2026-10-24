«No fue nuestro día»: Ruben Dias admite que el Manchester City tardó demasiado en adaptarse en un frustrante tropiezo en la Premier League

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El inicio perfecto del Manchester City en la Premier League se frenó en seco en Villa Park, donde la precisión de Nicolas Jackson de cara a portería dio al equipo de Unai Emery una sonada victoria por 2-1. Tras la derrota, el capitán Ruben Dias admitió que los visitantes tardaron demasiado en adaptarse a los cambios tácticos planteados por los locales en una tarde decepcionante en las Midlands.

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Una tarde decepcionante en las Midlands

El Manchester City sufrió su primera derrota liguera de la temporada ante un Aston Villa muy acertado que puso fin a su pleno de victorias. El encuentro en Villa Park coincidió con el cuarto aniversario del nombramiento de Emery, y su equipo celebró la ocasión con su quinta victoria en los últimos siete enfrentamientos contra el Manchester City.

El primer gol llegó cuando el capitán del Villa, John McGinn, aprovechó un despiste de Marc Guehi. Un mal control del defensa permitió a McGinn pasar el balón a Jackson, que mantuvo la calma para superar a Elliot Anderson y batir a Gianluigi Donnarumma con un potente disparo. El City buscó la reacción y encontró el empate al comienzo de la segunda parte, cuando Erling Haaland se elevó por encima de todos para cabecear a la red un centro de Iliman Ndiaye desde la derecha. Sin embargo, la igualdad solo duró ocho minutos: Jackson volvió a marcar al rematar de primeras un pase raso del suplente Ibrahim Mbaye que se coló por debajo de la mano izquierda del portero.

Al reflexionar sobre el lento comienzo, el capitán Dias admitió que al equipo le costó entrar en el partido. En declaraciones a TNT Sports, el internacional portugués señaló: «Es frustrante. Sentí que luchamos mucho. En los primeros 10-15 minutos de la primera parte tardamos en entrar en el partido. Cambiaron su disposición y nos llevó tiempo adaptarnos. Pero luchamos, tuvimos ocasiones y acabaron marcando dos goles en dos transiciones. Fueron muy eficaces. Hay margen de mejora, tenemos que hacerlo mejor».

Dificultades tácticas y goles en transición

Según Opta, el Aston Villa se convirtió en el primer equipo en ganar tres partidos consecutivos de la Premier League al Manchester City desde que lo hiciera el Liverpool en diciembre de 2016. Además, el conjunto de Emery es el primero en sumar cuatro victorias ligueras seguidas en casa contra el Manchester City desde que el Tottenham lo lograra en febrero de 2023.

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Dias reconoció que encajar el segundo gol tan poco después del empate supuso un duro golpe para la moral del equipo, aunque elogió a la plantilla por seguir esforzándose pese al resultado. «Es lo que hay. Pase lo que pase, tenemos que reaccionar», explicó Dias. «El equipo reaccionó muy bien. El segundo gol fue duro porque llegó muy poco después de nuestro empate. Seguimos adelante e intentamos crear ocasiones. No fue nuestro día, pero seguimos avanzando. Sentí que generamos peligro en muchas ocasiones. Aunque nos faltó definición, llegamos a zonas peligrosas, pero no pudimos jugar. Quiero reconocer el esfuerzo de los chicos porque seguimos luchando hasta el final».

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Consecuencias para la clasificación y el récord del Chelsea

La victoria supuso un gran impulso para el Aston Villa: fue su primer triunfo en casa de la temporada en la Premier League y lo elevó hasta la sexta posición, con 11 puntos. Pese al tropiezo, el Manchester City sigue líder con 21 puntos, por delante del Arsenal gracias a la diferencia de goles.

La derrota del Manchester City también mantuvo intacto un récord histórico de la Premier League: el emblemático Chelsea de Jose Mourinho sigue siendo el único equipo que comenzó una temporada con nueve victorias consecutivas, una marca establecida en la campaña 2005-06. Tras la derrota del City en Villa Park, el legendario récord del Chelsea permanecerá intacto una temporada más.

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El próximo reto ante el Brighton

El Manchester City no tendrá mucho tiempo para pensar en esta derrota, ya que la próxima semana le espera un doble enfrentamiento contra el Brighton. El equipo de Enzo Maresca recibirá al Brighton el miércoles en la cuarta ronda de la Copa de la Liga, antes de volver a recibirlo el sábado en el Etihad Stadium, esta vez en la Premier League.

Sobre los próximos partidos, Dias concluyó: «Otro equipo de primer nivel. Juega de una manera diferente, así que nos adaptaremos y después nos centraremos en nosotros mismos. Eso es lo principal: nuestro espíritu y nuestras ganas de ganar».