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El delantero del Barcelona Anthony Gordon ha sido nombrado oficialmente Jugador de la Semana de la Champions League de la UEFA tras una actuación de récord en Azerbaiyán. El internacional inglés impulsó a su equipo hacia una contundente victoria ante el Sabah y marcó la diferencia en una noche en la que las grandes estrellas de Europa competían por acaparar los focos.

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Gordon reina en Bakú

Gordon ha conquistado el prestigioso premio al Jugador de la Semana de la Champions League de la UEFA tras su exhibición ante el Sabah. El atacante inglés fue el motor de la victoria del Barcelona por 4-1 en la quinta jornada de la fase de liga, con dos goles en el Estadio Olímpico de Bakú.

Los certeros remates de Gordon en los minutos 31 y 51 marcaron el rumbo del partido para el Barcelona. Karim Adeyemi y Gabriel Jesus también vieron puerta en la arrolladora actuación del equipo en Azerbaiyán.

El exjugador del Newcastle está dejando huella en su primera campaña europea con el conjunto catalán y suma ya tres goles en cinco partidos continentales. Su doblete en Bakú tuvo un sabor especial: puso fin a una sequía de un mes, ya que el extremo no marcaba desde octubre.

La intensidad de Gordon en la presión y su eficacia de cara a portería le han permitido afianzarse como titular en la banda izquierda y justificar la importante inversión que el club hizo por él durante el mercado de fichajes de verano.

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Por delante de Mbappe y otras estrellas

En una votación popular con algunos de los grandes nombres del fútbol, Gordon terminó por delante de la estrella del Real Madrid Kylian Mbappe. Aunque Mbappe marcó dos goles en la goleada del Madrid por 5-1 al PSV, no pudo superar al jugador del Barcelona en la clasificación final.

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Entre los otros nominados destacados figuraban el extremo del RB Leipzig Antonio Nusa, que brilló ante el Lens, y el delantero del Betis Cucho Hernandez, que también firmó un doblete esta semana. Las cuentas oficiales de la Champions League en redes sociales confirmaron la clasificación, con Gordon en primera posición.

Tras su decisiva actuación, el jugador de 23 años se mostró satisfecho con la insistencia ofensiva del equipo en un partido con muchos goles. «Incluso cuando ganábamos 3-0, no dejamos de atacar. Seguimos intentando marcar. Ese es nuestro estilo y creo que es muy importante», afirmó. Pese a su éxito individual, el delantero fue autocrítico: «Debería haber marcado otro triplete esta noche, pero desperdicié esa ocasión con la zurda».

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Gordon reescribe el libro de los récords

La actuación de Gordon en Bakú no solo le valió un premio individual: también inscribió su nombre en la historia de la competición. Con sus dos tantos, se convirtió en el primer jugador de la historia de la Champions League en marcar seis goles a domicilio en un mismo país durante un solo año natural.

Con esta hazaña logró batir un récord que hasta entonces compartían Cristiano Ronaldo y Karim Benzema, quienes marcaron cinco goles en determinados países extranjeros durante sus mejores años.

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La afinidad del delantero con Azerbaiyán se está convirtiendo en una constante en su carrera, hasta el punto de bromear sobre su futuro. «¡Quizá en algún momento de mi vida tenga que mudarme aquí! Me ha ido muy bien aquí y, sí, hoy ha sido un gran partido», declaró Gordon a los periodistas tras la victoria.

Con 13 goles en sus primeros 23 partidos de Champions League, Gordon persigue ahora el registro de referencia entre los ingleses establecido por Harry Kane. Mientras el Barcelona se prepara para enfrentarse al Deportivo en competición nacional y para un gran duelo contra el Manchester City en diciembre, su nuevo referente juega con plena confianza en el escenario más importante.