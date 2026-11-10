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En la primavera de 2023, Julian Nagelsmann tuvo que hacer las maletas en el Bayern de Múnich de forma totalmente inesperada. A un antiguo colaborador del exseleccionador alemán todavía le molesta cómo se le trató.

En una entrevista con kicker, el doctor Maximilian Pelka, psicólogo del equipo del campeón récord de Alemania entre 2021 y 2023, criticó cómo gestionaron la situación los responsables del Bayern en aquel momento.

El Bayern destituyó a Nagelsmann en marzo de 2023, cuando se encontraba de vacaciones esquiando. Uli Hoeneß, patriarca del club, explicó más tarde en una entrevista que aquella breve escapada improvisada, que tuvo lugar durante un parón de selecciones y había sido autorizada por el club, también fue decisiva para la decisión final.

«Quizá haya que volver a explicar en qué situación se encontraba el club entonces. El equipo estaba en cuartos de final de la Copa de Alemania y acababa de eliminar en la Champions League al PSG de Messi, Neymar y Mbappé. Pero en la liga, el Bayern era segundo por detrás del Dortmund. Ahí entra en juego la presión de las expectativas. Todo el mundo quiere siempre más, más y más», señaló Pelka.

Getty Images

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¿Por qué fue destituido Julian Nagelsmann en el Bayern de Múnich?

Según Pelka, el lunes posterior a una derrota en la Bundesliga ante el Bayer 04 Leverkusen (1-2), Nagelsmann acudió como de costumbre a su despacho en la Säbener Straße y realizó el trabajo que tenía pendiente. Cuando gran parte de los jugadores se marchó por el parón de selecciones, Nagelsmann también se tomó unos días libres.

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«Es un adulto. No tengo que recomendarle nada al respecto. Pero estos parones de selecciones son una oportunidad para que los entrenadores salgan por un momento de la rutina agotadora. Así que no fue correcto atribuirle que no había gestionado la crisis de manera adecuada», afirmó Pelka.

La situación deportiva de entonces no era fácil, desde luego, pero Nagelsmann no había hecho nada reprochable. Pelka explicó: «Alejarse tres o cuatro días de esa locura para despejar la cabeza, mientras todos los internacionales estaban fuera de todos modos, era precisamente lo adecuado».

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A juicio de Pelka, el técnico del Bayern quería prepararse para las semanas siguientes: «Por supuesto, todos quieren ver que se sigue trabajando en una fase difícil. Pero ¿tiene sentido al final? ¿O tiene más sentido recuperar energías para volver a estar al cien por cien en las semanas y meses siguientes? Por cierto, que yo sepa, el viaje también se había acordado».

Tras su destitución en Múnich, Nagelsmann asumió el cargo de seleccionador alemán en la DFB en septiembre de 2023. Permaneció allí casi tres años, hasta que una actuación decepcionante en el Mundial de 2026 puso fin anticipadamente a su etapa y fue sustituido por Jürgen Klopp. Desde entonces, no tiene club.