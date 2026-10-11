No fue casualidad: ¿cómo engañó el Augsburgo al Bayern Múnich?

El gol histórico que Augsburgo marcó en la portería del Bayern de Múnich a los 8,4 segundos no fue una jugada casual ni un error inesperado, sino el resultado de un plan cuidadosamente estudiado, en el que los locales aprovecharon un punto débil en la forma de iniciar el juego del gigante bávaro para lograr un valioso empate 2-2 en la Bundesliga.

Robin Fellhauer, autor del gol más rápido en la historia de la Bundesliga, reveló que su equipo estudió la manera en que el Bayern de Múnich ejecuta el saque inicial, ya que el conjunto bávaro acostumbra a pasar el balón a su portero, Manuel Neuer, quien a su vez lo envía hacia adelante.

Fellhauer, que llegó a Augsburgo procedente del Elversberg en el verano de 2025 por 700.000 euros, declaró: "Hablamos claramente de la táctica del Bayern antes del partido. Mi misión era superar a Alphonso Davies y presionar a Neuer para evitar que controlara el balón".

Y añadió al diario alemán "Bild": "Superé a Davies con relativa facilidad y luego noté que el balón había rebotado de forma inesperada delante de Neuer, así que me lancé hacia él y lo presioné desde el punto más cercano posible".

El resultado llegó más rápido de lo que nadie esperaba: Harry Kane pasó el balón a Neuer al comienzo del partido, pero el portero alemán calculó mal el rebote y Fellhauer encontró la ocasión servida para alojar el balón en la portería vacía, dando a Augsburgo una ventaja histórica tras solo 8,4 segundos.

Neuer no ocultó que el Bayern recurre a este método desde hace mucho tiempo y explicó al diario "Bild": "Es la estrategia tradicional y la seguimos desde hace mucho tiempo". Sin embargo, el error cometido por el veterano guardameta podría llevar al cuerpo técnico a replantearse la conveniencia de continuar con este método en los próximos partidos.

Con este gol, Fellhauer rompió el récord anterior del tanto más rápido en la historia de la Bundesliga, superando a Karim Bellarabi, que marcó a los 9 segundos, y a Kevin Volland, autor de un gol que también llegó a los 9 segundos, según las cifras que figuran en los registros de la competición. El jugador recibió la felicitación de ambas estrellas tras su logro histórico.

Las sorpresas de Augsburgo ante el Bayern no nacieron en este partido: en la temporada 2018-2019, el equipo se adelantó a los 12 segundos con un gol en propia puerta de Leon Goretzka, antes de seguir dando sorpresas en enfrentamientos posteriores.

La fortaleza de Augsburgo no se detuvo en el gol tempranero, ya que el equipo logró resistir los ataques del Bayern de Múnich, apoyándose en la organización defensiva y en las salidas rápidas al contraataque, para mantener su opción de sacar un resultado positivo hasta el pitido final.

El entrenador Manuel Baum elogió el rendimiento de sus jugadores y subrayó que el empate fue fruto de un destacado trabajo colectivo, tanto de los futbolistas que comenzaron el partido como de los que entraron desde el banquillo.

Baum afirmó: "Fue una actuación colectiva magnífica, independientemente de quién empezara el partido o quién entrara como suplente. Por eso, hoy no es apropiado destacar a ningún jugador en particular. Estoy muy orgulloso de los jugadores y de todos los presentes en el campo".

Y aunque el plan de Augsburgo logró desconcertar al Bayern, el conjunto bávaro también carga con parte de la responsabilidad en los dos goles del empate, después de cometer errores que contribuyeron a dar a su rival la oportunidad de volver al partido.



