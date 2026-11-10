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El capitán del Liverpool, Virgil van Dijk, ha asegurado que está tranquilo respecto a su futuro a largo plazo en Anfield, pese a que su contrato actual expira al final de la temporada. El veterano defensa sigue siendo un pilar de la zaga del Liverpool, pero aún no ha firmado una renovación.

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Van Dijk habla sobre su futuro en Anfield

El futuro de Van Dijk sigue siendo una de las cuestiones más urgentes para la directiva del Liverpool, ya que el internacional neerlandés entra en los últimos meses de su contrato actual. Pese a que no hay una solución inmediata, el central de 35 años ha restado importancia a cualquier insinuación de tensiones o inquietud por su situación en el club. Con su contrato previsto para terminar el próximo verano, las especulaciones se han intensificado, pero el capitán sigue centrado en lo que tiene por delante bajo la dirección del entrenador Andoni Iraola.

Al hablar de su situación, Van Dijk dejó claro que no siente presión ante la posibilidad de quedar libre. «No estoy preocupado en absoluto. Quiero seguir jugando y continuar haciendo lo que hago. Veremos qué nos depara la temporada. Hasta ahora he vivido una etapa increíble. Si se prolonga, así será. Si no, me iré a otro sitio. De momento no hay novedades, pero eso no significa que haya estrés ni nada parecido», explicó el defensa.

Problemas físicos y baja con la selección

Aunque su contrato es un importante tema de conversación, Van Dijk prioriza ahora su recuperación física durante el parón de noviembre. El defensa tuvo que renunciar a sus compromisos internacionales y el club confirmó que Van Dijk se ha retirado de la convocatoria de Países Bajos para los próximos partidos de la Liga de Naciones contra Grecia y Alemania. La decisión llegó después de que tuviera dificultades para mantenerse en plena forma durante la reciente victoria del Liverpool sobre el Crystal Palace en la Premier League. Tras el pitido final, se señaló que aún no había recuperado del todo su mejor nivel físico.

Sobre su estado físico actual, Van Dijk reconoció que ha jugado con algunas molestias para ayudar al equipo en una temporada de transición. «Mentalmente estoy bien. Físicamente, llevo un par de semanas lidiando con una pequeña molestia, pero hago todo lo que está en mi mano para estar en el campo. Me encuentro bien, pero ahora mismo no se trata de mí. Veremos», señaló. Pese a ese pequeño contratiempo físico, el capitán ha sido una presencia constante en la competición nacional: ha sido titular en todos los partidos de liga disputados hasta ahora mientras el club afronta un calendario cargado.

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El Liverpool, todavía en construcción

El Liverpool todavía busca asentarse en la etapa posterior a Arne Slot y se encuentra a nueve puntos del Arsenal, líder de la liga. Un inicio de temporada irregular ha dejado derrotas ante el Manchester City y el Arsenal, además de una decepcionante derrota europea frente al Fenerbahce.

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«En algunos partidos que ganamos podríamos haberlo hecho mucho mejor», añadió el defensa. «Y en algunos que perdimos jugamos bien. Estamos intentando encontrar la regularidad, porque es la única manera de tener éxito». El club queda ahora pendiente de la evolución física de varios jugadores clave antes del decisivo encuentro en casa contra el Manchester United el 22 de noviembre.

Además de Van Dijk, los servicios médicos siguen de cerca a Dominik Szoboszlai tras su retirada prematura ante el Palace, mientras que el centrocampista Ryan Gravenberch continúa de baja por un problema en el talón que ha limitado su disponibilidad últimamente.