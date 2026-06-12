El defensa marroquí Nayef Akrad rompió su silencio para aclarar que no se cayó de la convocatoria del Mundial 2026 por una recaída, sino porque aún no está en óptimas condiciones físicas.

La Federación Marroquí de Fútbol había anunciado su baja el jueves, pocos días antes del debut de los “Leones del Atlas”, aunque el miércoles había entrenado con el grupo, lo que generó dudas entre la afición.

En un mensaje en Instagram, el defensa del Olympique de Marsella explicó que la decisión se tomó junto al cuerpo técnico.

«No es una recaída; me siento mejor cada día y la lesión ya quedó atrás. Sin embargo, tras hablar con el cuerpo técnico, concluimos que aún no estoy al 100 % para aportar en la fase de grupos», explicó.

A pesar de los esfuerzos de las últimas semanas, no llegaré al 100 % para el inicio del torneo, así que, de común acuerdo con el cuerpo técnico, optamos por lo mejor para la selección y la competición».

Aseguró haber hecho todo lo posible por llegar a tiempo, pero no recuperó su mejor nivel.

«Hice todo lo posible para llegar a tiempo, pero no fue posible. Es una gran decepción, pero la acepto con realismo y responsabilidad».

Tras un largo proceso de recuperación,

Akrad sufrió una lesión en el ligamento colateral durante toda la temporada pasada y siguió jugando a pesar del dolor, tanto con el Olympique de Marsella como en la Copa Africana de Naciones.

En marzo se operó; a principios de mayo, el club le autorizó regresar a Marruecos para terminar la rehabilitación con el cuerpo médico de la selección.

No jugó ningún amistoso ni entró en convocatoria, lo que pesó en su exclusión.

«Seré el primer hincha de la selección».

A pesar de la decepción, el internacional marroquí ha reafirmado su apoyo a sus compañeros durante el Mundial y ha subrayado que será uno de los principales seguidores de la selección en el torneo.

«A partir de ahora seré el primer hincha de la selección. Deseo todo el éxito a mis compañeros en el Mundial y que hagan que el pueblo marroquí se sienta orgulloso. Soy jugador, pero sobre todo hincha, y estaré detrás de ellos como lo estará la afición», afirmó.

Agradeció al cuerpo médico de la selección, a la Federación Marroquí de Fútbol y a la afición por su apoyo durante la recuperación.

El cuerpo técnico, liderado por Mohamed Wahbi, convocó al defensa Marwan Saadane, del Al-Fateh saudí, para sustituir a Akrad.

Marruecos debutará ante Brasil en la madrugada del domingo, luego enfrentará a Escocia el 20 de junio y a Haití el 25.