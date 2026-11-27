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El entrenador del Chelsea, Xabi Alonso, ha respondido con firmeza a las críticas de su excompañero en el Liverpool Jamie Carragher sobre la solidez defensiva del equipo. El comentarista había sugerido que el club del oeste de Londres afronta un grave problema atrás que podría frustrar sus aspiraciones en la Champions League.

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Alonso defiende a Colwill y Fofana tras la dura derrota ante el Leeds

Tras perder 4-1 en casa ante el Leeds el pasado fin de semana, el registro defensivo del Chelsea quedó bajo un intenso escrutinio. La derrota dejó al equipo octavo en la Premier League, con solo una victoria en sus últimos cinco partidos entre todas las competiciones.

Solo el Coventry y los dos últimos clasificados, el Crystal Palace y el Manchester United, han encajado más goles que los 20 recibidos por el Chelsea en 11 partidos de liga. Después de que Levi Colwill y Wesley Fofana formaran pareja ante el Leeds, Carragher, comentarista de Sky Sports, pidió refuerzos para enero.

Carragher cuestiona el liderazgo y Alonso le responde

En Monday Night Football, Carragher cuestionó la fortaleza física y el liderazgo de la pareja. «El Chelsea tiene un problema enorme en el centro de la defensa y, si no hace cambios en enero, tendrá un gran problema para alcanzar la posición en la que cree que debería estar esta temporada de cara a la Champions League», afirmó. «Como pareja, esto nunca funcionará porque no tienen suficiente fortaleza física y no hay un verdadero líder».

Cuando le preguntaron por esas palabras en la rueda de prensa del jueves, Alonso defendió a sus jugadores. «Tengo que discrepar. No estoy de acuerdo con Carra», dijo. «Por supuesto, se pueden tener malos partidos. No estuvimos bien [contra el Leeds]. Pero creo que los he visto (a Colwill y Fofana) jugar bien y mostrar un buen nivel.

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«Ese es el objetivo y el reto: mantener la regularidad en el rendimiento y en los aspectos básicos, y no bajar el nivel en determinados partidos cuando nos enfrentamos a un rival difícil».

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La fragilidad defensiva lastra el talento ofensivo

Aunque Cole Palmer, Morgan Rogers y Joao Pedro han impulsado un ataque atractivo cuando han estado en condiciones de jugar, los errores defensivos siguen frenando el progreso del Chelsea. Alonso asumió la culpa y recalcó que su plantilla necesita tiempo para adaptarse.

«No hay excusas para no hacerlo mejor», dijo. «Estamos en ese proceso. Vamos dando pasos, avanzando, pero hace falta tiempo hasta que esté totalmente integrado en el ADN del equipo. Asumo toda la responsabilidad por el equipo y su rendimiento. Tenemos que demostrar [una mejoría contra el Nottingham Forest], no solo hablar. Hablar es fácil. Se trata de rendir en el campo.

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«Queremos recuperar aquella sensación de mayor solidez que teníamos. Esperemos que esto haya sido algo puntual y no queremos que se repita».

Las lesiones limitan las opciones de Alonso ante el Forest

El partido del viernes contra el Forest supondrá una prueba inmediata, aunque las lesiones dejan a Alonso poco margen para hacer cambios. Los defensas Reece James, Maxence Lacroix y Jorrel Hato siguen de baja, por lo que es probable que Colwill y Fofana mantengan su puesto.

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El delantero estrella Joao Pedro también continúa de baja, en otro contratiempo para el equipo, pero el centrocampista Moises Caicedo ha recibido el visto bueno para jugar.