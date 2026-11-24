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Pese a la resolución que el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) dictó este martes a favor de Senegal en el litigio que lo enfrentaba a la Confederación Africana de Fútbol (CAF) y a la Real Federación Marroquí de Fútbol, la pelea por el título aún no ha terminado.

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Tras más de ocho meses de espera, especulaciones y declaraciones contradictorias, además de la vista celebrada a principios de octubre en la ciudad suiza de Lausana, el Tribunal de Arbitraje Deportivo dictó este martes su fallo, que pone fin a una larga etapa de litigio en torno a la final de la Copa África 2025, y da a Senegal la resolución que esperaba, al tiempo que despoja a Marruecos del título.

La normativa permite recurrir las resoluciones del Tribunal de Arbitraje Deportivo ante el Tribunal Federal suizo, la máxima autoridad judicial del país.

La federación marroquí, al igual que las demás partes implicadas en el litigio, dispone de un plazo de hasta 30 días desde la notificación oficial de la resolución para presentar un recurso ante el tribunal suizo.

Sin embargo, este paso no supone reabrir el caso desde el principio ni otorgar a los jueces la potestad de volver a valorar los hechos y las pruebas técnicas y deportivas en los que se basó el Tribunal de Arbitraje Deportivo para dictar su fallo.

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El Tribunal Federal suizo examina este tipo de recursos dentro de un margen muy estrecho, centrado fundamentalmente en la regularidad del procedimiento y en el respeto de las normas que rigen el arbitraje, y no en volver a pronunciarse sobre el fondo del litigio.

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Las cifras revelan lo limitado de esta vía: según el Tribunal de Arbitraje Deportivo, solo alrededor del 6% de sus resoluciones se recurren cada año ante el Tribunal Federal suizo, lo que refleja el carácter excepcional de este procedimiento.

5 motivos que podrían abrir la puerta al recurso

Las normas jurídicas establecen cinco motivos principales en los que puede fundamentarse un recurso contra las resoluciones del Tribunal de Arbitraje Deportivo ante el Tribunal Federal suizo.

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El primero es la constitución irregular del órgano arbitral, ya se trate de la forma de designar al árbitro único o de la composición del panel que examinó el caso.

El segundo tiene que ver con la competencia, en concreto si el órgano arbitral aceptó conocer de un litigio que no entra dentro de sus atribuciones o se declaró incompetente en un caso sobre el que tenía derecho a pronunciarse.

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El tercero contempla que el órgano arbitral haya ido más allá de las pretensiones que se le plantearon o haya omitido pronunciarse sobre alguna de las peticiones formuladas por las partes.

Asimismo, cabe recurso si se vulneró el principio de igualdad de trato entre las partes del litigio o se menoscabó el derecho de una de ellas a ser oída en sus alegaciones y argumentos durante el procedimiento.

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El quinto y último motivo es la incompatibilidad del laudo con el orden público, una de las excepciones que permiten la intervención judicial en las resoluciones de los órganos arbitrales internacionales.

Un arma importante para Marruecos

Las opciones de Marruecos no pasan simplemente por impugnar el resultado al que llegó el Tribunal de Arbitraje Deportivo: tiene que demostrar la existencia de un defecto jurídico o procesal grave en el caso.

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Apenas unas horas antes de conocerse el fallo definitivo, el expediente de la final de la Copa África 2025 volvió a estallar. La Real Federación Marroquí de Fútbol no se quedó de brazos cruzados y remitió una comunicación oficial urgente al Tribunal de Arbitraje Deportivo internacional, el «TAS», para denunciar lo que calificó de presunto «incidente» que amenaza la integridad de todo el caso.

Según fuentes de «Radio Mars», Marruecos no tiene intención de pasar por alto lo que describe como una «situación sumamente preocupante» en este expediente y está decidido a defender todos sus derechos legales hasta el último momento.

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Los detalles de este llamativo episodio se remontan a una llamada telefónica que probablemente se produjo el pasado domingo entre el experto jurídico alemán, uno de los tres árbitros designados por el Tribunal de Arbitraje Deportivo para resolver el caso, y el presidente de la Federación Senegalesa de Fútbol, Abdoulaye Fall.

En su comunicado oficial, la parte marroquí expresó sus interrogantes y su profunda extrañeza ante este contacto, y subrayó que se reserva plenamente el derecho a emprender las vías de recurso legales disponibles y que no aceptará ninguna actuación que pueda menoscabar la integridad del caso o sembrar dudas sobre la justicia de la resolución esperada.

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Si Marruecos logra demostrar lo ocurrido y acreditar ante el tribunal la falta de imparcialidad de ese árbitro, u otro motivo de nulidad del fallo, podría encontrar la manera de anular la resolución del Tribunal de Arbitraje Deportivo.

Dos casos que abren la puerta a la esperanza para Marruecos

En diciembre de 2020, el Tribunal Federal suizo anuló la sanción de ocho años de suspensión impuesta al nadador chino Sun Yang por destruir la muestra del control antidopaje al que se sometió en septiembre de 2018.

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El Tribunal Federal indicó en un comunicado que había estimado la petición presentada por el nadador chino Sun Yang debido a la parcialidad de uno de los miembros del Tribunal de Arbitraje Deportivo.

Subrayó que la resolución del TAS quedaba anulada y que el tribunal tendría que volver a pronunciarse sobre el caso de Sun Yang con una composición distinta.

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Existe además otro caso similar: el 22 de junio de 2023, el Tribunal Federal suizo anuló un laudo del Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) en el litigio contractual entre el Dinamo de Zagreb croata y el entrenador asistente austriaco René Poms, por un defecto procesal en la composición del órgano arbitral.

La crisis comenzó en marzo de 2020, cuando el Dinamo de Zagreb despidió al cuerpo técnico auxiliar del entrenador Nenad Bjelica, incluido René Poms, después de que rechazaran la propuesta del club de rebajar los salarios durante la pandemia de coronavirus.

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René Poms acudió a la Federación Internacional de Fútbol (FIFA) para reclamar una indemnización por la rescisión de su contrato y, pese a la oposición del Dinamo de Zagreb, que alegaba que la competencia correspondía al arbitraje deportivo croata, la FIFA falló a favor del técnico austriaco y obligó al club a pagar una compensación económica.

El Dinamo de Zagreb recurrió la decisión de la FIFA ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo en Lausana y, tras un procedimiento de cerca de dos años, el tribunal confirmó el derecho de Poms a percibir la indemnización (unos 220.000 euros).

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Sin embargo, el Dinamo de Zagreb acudió al Tribunal Federal suizo, que anuló la resolución del Tribunal de Arbitraje Deportivo por un defecto en la composición del órgano arbitral.

El Tribunal Federal explicó que el «TAS» aceptó una petición de la FIFA para apartar a uno de los árbitros y nombrar a un sustituto una vez vencidos los plazos legales establecidos para recusar a los árbitros.

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El Tribunal Federal consideró que el incumplimiento de los plazos legales en la sustitución del árbitro vició la composición del órgano arbitral, lo que obligó a anular el fallo y a examinar de nuevo el caso conforme al procedimiento correcto.