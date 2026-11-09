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El centrocampista del Brighton Pascal Gross ha rechazado la idea de que su equipo sea aspirante al título de la Premier League, pese a subir al segundo puesto con la victoria del domingo por 2-0 ante un Brentford que jugó con diez. El experimentado alemán transformó un penalti en la primera parte después del golazo tempranero de Diego Gomez, y el Brighton aprovechó el tropiezo del Manchester City.

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El veterano alemán rebaja las grandes expectativas

Gross pidió cautela en el Amex Stadium, pese a que la sexta victoria de su equipo en siete partidos de liga lo situó por delante del Manchester City de Enzo Maresca, que perdió el sábado en el campo del Nottingham Forest. De vuelta en casa tras cinco partidos consecutivos como visitante en todas las competiciones, los locales han dejado la portería a cero en cada uno de sus últimos 10 triunfos en la máxima categoría. Esa racha defensiva incluye sus siete victorias en la presente temporada.

Un golazo tempranero precede a una expulsión

El centrocampista paraguayo Gomez, que marcó desde el centro del campo contra el Crystal Palace el mes pasado, abrió el marcador a los 15 minutos con un zurdazo desde 23 metros que batió al portero Caoimhin Kelleher.

El delantero visitante Igor Thiago fue expulsado ocho minutos después, cuando el árbitro Michael Oliver cambió la tarjeta amarilla por una roja tras revisar en el monitor a pie de campo las imágenes que mostraban cómo el brazo del brasileño golpeaba en la cara a Chema Andres. Más tarde, Gross transformó con un potente disparo un penalti en el minuto 42 después de que Keane Lewis-Potter cometiera una falta sobre Luka Vuskovic.

En declaraciones posteriores a Sky Sports, Gross rechazó hablar de la lucha por el título: «No. No estamos en la lucha por el título. Hemos empezado muy bien la temporada, pero esto no ha hecho más que empezar. Ya se ve cómo es la Premier League, lo ajustado que está todo; basta con mirar los resultados. Todavía no nos dejamos llevar por la euforia. En cada partido tenemos que sufrir mucho».

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El entrenador anima a los aficionados a soñar

Mientras su veterano organizador restó importancia a la posición en la tabla, el entrenador Fabian Hurzeler se mostró algo más receptivo ante el creciente entusiasmo de la afición del club. En declaraciones a la web oficial del club, el técnico alemán afirmó: «Ellos [los aficionados] siempre deberían ilusionarse cuando ven nuestros partidos, y nuestro trabajo es ilusionarlos.

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»Siempre digo que pueden soñar, que pueden tener grandes expectativas sobre nosotros, pero son cosas que no podemos controlar».

Hurzeler recalcó que seguir progresando es el principal objetivo de la plantilla: «Hay momentos y fases del partido en los que los jugadores, individualmente, pero también todo el equipo, pueden mejorar, y ese es nuestro principal foco de atención.

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»Así ha sido desde el principio, y seguirá siendo así ahora y durante el resto de la temporada».

El parón internacional frena una gran racha

La plantilla de Hurzeler llega ahora al parón internacional de noviembre asentada en los puestos de Champions League tras otra actuación dominante en casa. Por el contrario, la segunda derrota liguera de la temporada deja al Brentford en la octava posición después de no haber realizado ni un solo tiro a puerta en los 90 minutos. El Brentford sigue a la espera de su primera victoria a domicilio contra el Brighton en la Premier League y deberá recomponerse antes de que se reanude la competición nacional.