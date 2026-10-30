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Mikel Arteta ha defendido con vehemencia su dura reacción hacia Max Dowman después de que se desestimara el recurso del Arsenal contra la tarjeta roja que vio el adolescente en la Copa de la Liga. El entrenador del Arsenal insiste en que el jugador de 16 años debe aprender la dura realidad del fútbol profesional o corre el riesgo de vivir en «Disneyland».

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Revés para el Arsenal en su recurso

El recurso del Arsenal contra la reciente tarjeta roja de Dowman ha sido desestimado oficialmente por un comité independiente. El jugador de 16 años fue expulsado durante la derrota del martes en la tanda de penaltis de la Copa de la Liga ante el Fleetwood Town tras responder a una dura entrada de Harrison Neal.

En consecuencia, el adolescente que ha batido varios récords deberá cumplir una sanción de tres partidos. Arteta expresó de inmediato su frustración por la resolución. Admitió que el club está profundamente decepcionado porque la decisión no se revocó pese a haber presentado pruebas claras de la provocación.

Arteta exige afrontar la dura realidad

Arteta recibió críticas por encararse con Dowman de forma agresiva cuando este abandonaba el campo, pero el técnico español defendió con vehemencia su forma de combinar exigencia y apoyo. Reveló que había advertido expresamente al joven antes del inicio del partido de que el rival podría provocarlo.

«No lo sé. Se puede reaccionar de muchas maneras», insistió Arteta en rueda de prensa. «Si vierais cómo reaccionaban mi padre y mi madre conmigo, algún día diríais: “No me gusta esa reacción”. Para mí, fue la mejor reacción posible para llegar a ser quien soy. Pero siempre se quiere ver la mejor reacción, la más bonita.

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«No estamos en Disneyland. Estamos en la Premier League, a este nivel, y cuidamos de él más de lo que os podéis imaginar. Pero, al mismo tiempo, vamos a exigirle lo mismo que a cualquier otro porque tiene que ganarse el derecho a jugar. Si no, ¿qué me van a decir los demás chicos? Hay que ser justos. Vamos».

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El contexto de la expulsión

La expulsión de Dowman ante el Fleetwood fue su segunda tarjeta roja este mes, después de haber sido expulsado recientemente mientras representaba a la selección sub-19 de Inglaterra. Pese a su corta edad, el adolescente ya ha disputado 18 partidos con el primer equipo y figura en el Guinness World Records como el ganador de la Premier League más joven, el goleador más joven de la competición y el jugador más joven de la Champions League. Arteta consideró que el comité debería haber tenido en cuenta estos factores, además de la dureza de la falta inicial.

«Creo que hay que tener en cuenta el contexto del jugador, su edad y lo que había ocurrido antes», explicó Arteta. «Sobre todo, las entradas temerarias que recibió. Su reacción fue mínima en comparación con lo sucedido. Es decepcionante que, después de revisar la jugada, no se haya revocado la decisión».

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El Arsenal se prepara para visitar al Liverpool

Con su participación en la Copa de la Liga terminada de forma abrupta y el recurso desestimado oficialmente, el Arsenal debe volver a centrarse rápidamente en la liga. Dowman comenzará a cumplir de inmediato su sanción de tres partidos y tendrá que ver los encuentros desde la grada. La plantilla del Arsenal viajará este fin de semana a Anfield para disputar un gran duelo de la Premier League contra el Liverpool.