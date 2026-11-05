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Mohamed Saeed
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«¡No estábamos preparados para jugar al fútbol!»: Ruben Amorim carga contra los jugadores del AC Milan tras la humillante derrota ante el Ferencvaros en San Siro

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Ruben Amorim criticó con dureza a su equipo, el AC Milan, tras caer por sorpresa 2-0 ante el Ferencvaros en la Europa League el jueves por la noche. El técnico cuestionó la mentalidad y la responsabilidad profesional de sus jugadores después de que el gigante italiano sufriera otro revés en su campaña continental.

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Amorim cuestiona la mentalidad del Milan

Amorim acabó furioso tras la deslucida actuación de su equipo en San Siro, donde un doblete de Lenny Joseph en la segunda parte condenó al conjunto local a una derrota perjudicial. El resultado deja al Milan en una situación delicada en la clasificación de la Europa League: ya ha sufrido tres derrotas en sus cuatro primeros partidos de la fase de grupos, en una campaña europea que está resultando complicada.

Al analizar la actuación nada más terminar el partido, Amorim admitió que le había sorprendido la falta de intensidad de su plantilla. «No hay explicación. No hay nada que pueda decir, sobre todo de la primera parte. No recuerdo otra primera parte igual. Es una cuestión de ambición, concentración y ganas. Regalamos ocasiones, hicimos regalos estúpidos. Esta noche no estábamos preparados para jugar al fútbol», declaró el entrenador a Sky Sport.

Las rotaciones tácticas salen mal en San Siro

Amorim optó por introducir numerosos cambios en su once inicial: modificó seis puestos respecto al equipo que había logrado recientemente una victoria ante el Inter en el derbi della Madonnina. Sin embargo, la apuesta no dio resultado, ya que los jugadores menos habituales tuvieron dificultades para adaptarse al ritmo del partido. Ni siquiera la entrada en la segunda parte de figuras como Luka Modric y Christian Pulisic permitió al conjunto local iniciar una remontada.

«Es difícil de explicar. Sencillamente, no estábamos preparados para pasar del derbi a esta otra competición. Cuando juegas en el Milan, tienes una responsabilidad y no puedes presentarte así. Probablemente yo tampoco me aseguré de que el equipo saliera preparado al campo. No estamos listos para competir en dos frentes. Tenemos que trabajar en nuestra forma de entender el fútbol y de afrontar los partidos. Esta noche no hay excusas, no hay nada que pueda decir. Normalmente tengo mucho que decir en defensa de nuestro equipo, pero esta noche no. Tenemos que ser más humildes y entender qué ha pasado», añadió Amorim en su comparecencia ante los medios tras el partido.

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En busca de una solución

AC Milan v FC Internazionale - Serie A 2026/27Getty Images

Con la presión en aumento, Amorim señaló al defensa Strahinja Pavlovic como el ejemplo que deben seguir los demás jugadores y elogió la ética de trabajo del serbio en los entrenamientos. El técnico expresó su preocupación por que el equipo esté sufriendo los mismos problemas psicológicos que le afectaron la temporada pasada.

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Amorim lanzó una última advertencia a sus jugadores, cuyo rendimiento estuvo por debajo de lo esperado: «Puede que haya hecho algo mal estos dos últimos días, pero no en el plano mental. Este equipo tuvo problemas similares el año pasado. Tenemos que encontrar una solución. Esta noche no estábamos preparados, no fuimos valientes. Si no ganamos, tendremos que hacer todo lo posible para darle la vuelta a la situación, y no vimos eso. Todos tienen que entrenar como Pavlovic. Está dispuesto a dejarse la vida entrenando. Es un buen ejemplo».

Y concluyó: «A veces, cuando los jugadores no son titulares, les cuesta. Pero no hay excusas; deberíamos haber ganado incluso con los que salieron de inicio. ¡Tenemos que solucionarlo! No podemos limitarnos a asumir que las cosas van a ser así. Esta noche deberíamos haber hecho muchas cosas mejor. Solo con haber estado mejor en las segundas jugadas, las cosas habrían ido mucho mejor. Esta noche no estuvimos metidos en el partido».

Escrito porMohamed Saeed

Corresponsal de fútbol para la región MENA y Europa

Comencé mi carrera periodística en 2011, especializándome en periodismo de investigación. Esto me permitió explorar diversos campos en profundidad y desarrollar sólidas habilidades analíticas, hasta que decidí enfocarme en mi primera pasión: el fútbol. Posteriormente, cubrí a la selección egipcia en todas sus categorías, el fútbol mundial y otros deportes como natación, tiro y squash.

Mi pasión por el fútbol comenzó en el terreno de juego, jugando en equipos juveniles de varios clubes egipcios. Desde allí, me dediqué a seguir el fútbol mundial, comenzando por la Copa del Mundo de 1998, así como el fútbol local en Egipto. No me limité a verlo en la televisión: hasta ahora sigo asistiendo a los partidos de mi equipo favorito, Zamalek, el club más laureado del siglo XX, desde las gradas.

No tengo un equipo europeo favorito, aunque me inclino por el AC Milan debido a mi admiración por estrellas como George Weah, Maldini, Gattuso, Kaká, Pirlo, Ronaldinho y Seedorf. Esto hizo que disfrutar de los históricos Clásicos entre Real Madrid y Barcelona fuera aún más emocionante, manteniéndome neutral en los debates sobre ambos equipos.

Mis momentos futbolísticos más destacados siguen siendo la victoria del Zamalek sobre Ismaily y la derrota del Al Ahly ante Enppi, marcada por el cabezazo de Sid Abdel-Naim que le dio al Zamalek la épica liga 2002–2003, así como la dulce revancha del AC Milan sobre Liverpool en la final de la Champions League 2007 con el histórico doblete de Inzaghi.

Tuve la fortuna de trabajar en dos de las principales plataformas deportivas del Medio Oriente, Kooora y GOAL.COM, lo que me brindó un amplio conocimiento tanto del fútbol árabe como del internacional. En 2022 me uní al Sindicato de Periodistas Egipcios y me especializo en la redacción de contenido deportivo optimizado para SEO para Kooora.

Mi alineación favorita de todos los tiempos: Buffon en portería; defensas: Cafu, Maldini, Beckenbauer, Roberto Carlos; mediocampo: Zidane, Iniesta, Lionel Messi; delantera: Mohamed Salah, Cristiano Ronaldo y Maradona.

A lo largo de mi carrera he publicado miles de reportajes, investigaciones y artículos destacados en Kooora y GOAL.COM. Entre los más llamativos:

“¿Qué opinas de la falafel ahora, Aboutrika? ¡Arnie Slot destruye el ‘Lobster Club’ y planea borrar al Manchester City!”

“Retirado del tenis pero su amor por el Real Madrid es infinito… Nadal que se quitó voluntariamente la camiseta del Barcelona y creó la mitad de la fortuna de Georgina.”

“Gracias al ingenuo Ceferin… las ambiciones del mayor enemigo de la Liga Roshn le dan a Arabia Saudita una victoria aplastante gratis.”

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