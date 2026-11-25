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Florian Wirtz ha hablado con franqueza de las dificultades personales que afrontó en su complicada primera temporada en el Liverpool tras su sonado fichaje procedente del Bayer Leverkusen. El internacional alemán, por el que se pagó una cifra enorme, admitió que no adaptarse de inmediato a la Premier League le provocó momentos de profunda frustración.

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Wirtz recupera la chispa tras una difícil adaptación a Anfield

Wirtz brilló en la victoria del domingo ante el Manchester United, con un gol y una asistencia que reflejaron su creciente confianza. Su gran actuación contrastó con los turbulentos meses que siguieron a su llegada el verano pasado procedente del Bayer Leverkusen, por una cifra que entonces supuso un récord británico.

Se esperaba que el futbolista de 23 años destacara de inmediato tras dejar la Bundesliga, pero solo marcó siete goles en su primera temporada y registró unas cifras de asistencias decepcionantes. Esas dificultades se prolongaron en la campaña actual y provocaron que fuera sustituido pronto con frecuencia antes de su reciente resurgir.

El mediapunta alemán habla de la presión que se impone

Wirtz reveló que su frustración nacía de sus propias expectativas, no de las críticas externas: «Es sobre todo algo que ocurre en mi cabeza, no tiene que ver con la gente que habla de mí. Tiene que ver con los objetivos que me marco y con el rendimiento que quiero ofrecer. Siempre he creído en mí mismo, sabía cuáles eran mis cualidades y las sigo teniendo claras».

El mediapunta añadió: «A veces hay etapas en las que tienes que trabajar aún más para obtener resultados, pero ahora estoy disfrutando del momento. Estoy muy contento de que las cosas vayan bien y estoy contento conmigo mismo, así que quiero seguir así».

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Al profundizar en cómo se sentía, continuó: «Por supuesto, hubo días en los que no estaba contento conmigo mismo. Siempre intento trabajar en mí y mejorar cada día, pero sigo creyendo que no tiene sentido presionarse demasiado, porque eso no ayuda en el proceso. Simplemente creí en mí mismo, así que no me frustré demasiado. Pero, por supuesto, algunos días no estaba muy contento conmigo mismo. Ahora solo puedo hablar del momento que estoy viviendo y lo estoy disfrutando mucho».

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La confianza de Iraola y los consejos de Klopp impulsan su resurgir

El respaldo constante del nuevo entrenador del Liverpool, Andoni Iraola, fue crucial durante aquellos meses difíciles: siguió alineándolo pese a las críticas externas. Un productivo parón internacional junto al seleccionador de Alemania y exentrenador del Liverpool Jurgen Klopp reforzó aún más su confianza y se tradujo en dos goles en la goleada por 5-0 ante Países Bajos de la semana pasada.

«Solo intenta darme consejos para que me vaya bien aquí, porque él ha demostrado cómo se hace», dijo Wirtz sobre Klopp. «Es muy bueno que conozca tan bien este club y a tanta gente de aquí. Puede darme buenos consejos».

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«Siempre son pequeñas cosas, cuestiones más personales. Habla bien del club, de esta región y de la gente. Ayuda escuchar a alguien que lo ha vivido durante mucho tiempo. Es un buen tema del que hablar».

Una prueba europea en Bélgica

Impulsado por sus recientes triunfos con el club y la selección, Wirtz tendrá una oportunidad inmediata de mantener su buen nivel en Europa. El Liverpool viajará al estadio Jan Breydel para enfrentarse al Brujas en la quinta jornada de la fase de liga de la Champions League, donde el mediapunta intentará prolongar su racha decisiva.