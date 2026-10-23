El italiano Roberto De Zerbi, entrenador del Tottenham Hotspur, insinuó su frustración por los repetidos fichajes del Chelsea de futbolistas procedentes de su antiguo club, el Brighton, aunque recalcó que no tiene ninguna motivación adicional cuando su equipo visite el estadio Stamford Bridge el sábado.

El Chelsea ha gastado más de 300 millones de libras esterlinas para fichar a 16 jugadores y empleados del Brighton desde que el grupo Blueco completó su adquisición del club en mayo de 2022.

De Zerbi había asumido el cargo de director técnico del Brighton en septiembre de ese año, después de que Graham Potter dejara el club para incorporarse al cuerpo técnico del Chelsea.

Durante su etapa de dos años, el Chelsea batió el récord de los traspasos británicos al fichar a Moisés Caicedo procedente del Brighton por 115 millones de libras esterlinas, y a Marc Cucurella por 63 millones de libras esterlinas; además incorporó al portero Robert Sánchez por 25 millones de libras esterlinas y contó con los servicios de Paul Winstanley y Sam Jewell en funciones de fichajes.

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En respuesta a una pregunta sobre su opinión acerca de aquella experiencia, De Zerbi dijo este viernes, según recogió el sitio ESPN: «¿Qué te parece a ti? (¿No es genial?). No, en absoluto. Han comprado buenos jugadores; Caicedo, João Pedro, y ahora Welbeck, Facundo Buonanotte, Valentín Barco, Robert Sánchez y Levi Colwill».

Y añadió el técnico italiano: «Siempre estoy motivado, ya sea ante el Chelsea o ante cualquier otro equipo. Cuando trabajas en el Brighton, trabajas para hacer feliz al club. Y para hacer feliz a tu club, a veces necesitas vender jugadores, pues los jugadores quieren y presionan para marcharse a un club más grande; esto es el fútbol, y es una parte natural de él».

En cambio, De Zerbi centró la frustración derivada del catastrófico registro del Tottenham en Stamford Bridge, donde el equipo solo ha logrado una victoria en 33 visitas en la Premier League.

De Zerbi prosiguió: «Para mí, esto es una motivación adicional, y quiero que los jugadores aprovechen este registro negativo para darnos más motivación, mentalidad y energía para ganar el partido, porque tenemos la calidad suficiente para lograr la victoria».

En cuanto a la disponibilidad para el partido, el trío formado por Pedro Porro, Andy Robertson y Omar Marmoush ya está listo para disputar el encuentro ante el Chelsea.

Por el contrario, continúan las ausencias de Lucas Bergvall y Destiny Udogie (por lesiones en la rodilla) y de Savio (lesión muscular), mientras que Rodrigo Bentancur se pierde el partido por sanción.

Hay dudas sobre la participación de James Maddison después de que marcara en su primera titularidad desde hace casi 18 meses ante el Coventry City el pasado lunes, mientras que se evalúa el estado de Dejan Kulusevski tras su regreso a la competición en ese mismo partido después de una ausencia de 526 días.