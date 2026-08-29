El entrenador del Real Madrid, José Mourinho, reveló este sábado que alineará a Marc Cucurella como lateral izquierdo titular mañana domingo ante el Málaga en LaLiga, mientras que Álvaro Carreras estará en el banquillo, tras haber sido titular en los dos primeros partidos del conjunto merengue esta temporada, ante el Espanyol y luego la Real Sociedad.

Al respecto, el diario español "As" señaló que Carreras recibió una tarjeta amarilla en el minuto 10 del pasado partido, y podría haber dado más en la jugada del gol de la Real Sociedad, antes de que Mourinho lo sustituyera entre los dos tiempos por Marc Cucurella.

El diario añadió: "Mourinho no se casa con nadie, y eso es lo que demostró durante el partido del Real Madrid ante la Real Sociedad. Tras una primera parte llena de aspectos positivos y negativos, el técnico decidió sustituir a Álvaro Carreras entre los dos tiempos".

Lee también

En vídeo: arranque de fuego. Es-Sibari deja su doble firma en su primera aparición en la Bundesliga

Antes del cierre del mercado: el Newcastle estudia el fichaje de una estrella de Marruecos

Carreras fue uno de los jugadores que llamaron la atención en una primera parte en la que el Real Madrid pasó de lo mejor a lo peor. Su porcentaje de acierto en los pases al último tercio fue del 33%, perdió el balón 6 veces y recibió una temprana tarjeta amarilla.

Estos números convirtieron a Carreras en uno de los responsables de encajar el gol del empate, aunque la principal causa fue Sucic, sobre quien Carreras tardó en presionar y no llegó al lugar adecuado para tapar su remate.

Estos factores llevaron a Mourinho a sustituirlo entre los dos tiempos —según "As"—, a pesar de que el técnico portugués atribuyó su decisión a la tarjeta amarilla, al declarar: "Decidí meter a Cucurella en lugar de Carreras por la amonestación. Era peligroso en el mano a mano con Kubo".

El momento de Cucurella

Debido a su participación en el Mundial, Cucurella fue uno de los últimos jugadores en incorporarse a la pretemporada.

En apenas 17 días como jugador del Real Madrid, ha disputado 3 partidos, entre ellos el último amistoso ante el Schalke y los dos primeros encuentros del equipo en la liga, sumando 100 minutos de juego, antes de conseguir su primera titularidad ante el Málaga.

El internacional español fue uno de los principales puntos fuertes en la segunda parte contra la Real Sociedad, donde ganó el 100% de sus entradas, recuperó el balón 3 veces y no permitió que lo regatearan ni una sola vez.

Con su presencia en el campo, la banda izquierda se convirtió en una fuente de amenaza real para la Real Sociedad, y el marcador pasó de 1-1 a 4-1 a favor del conjunto merengue en menos de 35 minutos.

Pueden debatir los temas y las noticias con mayor profundidad en los foros de "Kooora".