El Barcelona continúa sus movimientos en el mercado de fichajes en busca de reforzar la defensa con una operación capaz de aportar una ayuda inmediata al equipo durante la segunda mitad de la temporada. Deco, director deportivo del club, y el técnico Hansi Flick, sitúan el fichaje de un central con experiencia en lo más alto de sus prioridades, pese a las dificultades económicas que convierten la realización de nuevos fichajes durante el próximo mercado invernal en algo complicado.

En este contexto, ha surgido el nombre del alemán Jonathan Tah, defensa del Bayern de Múnich, entre las opciones que maneja la dirección del Barcelona, después de que informaciones de la prensa alemana señalaran el movimiento del club catalán para explorar la posibilidad de fichar al jugador, especialmente teniendo en cuenta que estuvo entre los intereses del equipo la temporada pasada. Además, la experiencia que ha acumulado a lo largo de los años lo hace adecuado para los criterios que han fijado Flick y Deco para reforzar la línea defensiva.

El Barcelona recurre a Pini Zahavi para estudiar la posibilidad de incorporar a Jonathan Tah

Según lo publicado por el diario catalán "Sport", Deco y Hansi Flick recurrieron al agente Pini Zahavi para sondear la situación de Jonathan Tah y la posibilidad de su salida del Bayern de Múnich. Para ello se celebró una reunión a finales del pasado octubre, coincidiendo con el enfrentamiento de la Liga de Campeones de Europa entre el Bayern de Múnich y el Arsenal.

La reunión contó con el encuentro del representante del defensa alemán, que también mantiene estrechas relaciones de trabajo con el Barcelona, con Max Eberl, director deportivo del Bayern de Múnich, con el fin de discutir la situación deportiva del jugador y en qué medida sería posible permitirle marcharse durante el próximo mercado invernal.

Y pese a que Tah no ha logrado hasta ahora ofrecer el nivel que se esperaba de él desde su llegada al Bayern de Múnich, el club alemán no parece dispuesto a prescindir de sus servicios, al tiempo que el propio jugador no muestra un gran deseo de abandonar la Bundesliga, a pesar de haber autorizado a su agente a explorar la posibilidad de su traspaso al Barcelona.

El interés del Barcelona en el defensa alemán llega en medio de la fuerte competencia por los puestos de central dentro del Bayern de Múnich, donde el técnico Vincent Kompany se apoya principalmente en Dayot Upamecano, mientras que Tah y el surcoreano Kim Min-jae se alternan la participación en la otra posición, dentro de un sistema defensivo que ha generado ciertos temores durante la presente temporada.

Según las informaciones, el hecho de que Tah se haya sentado en el banquillo en cerca de la mitad de los partidos del equipo llevó al Barcelona a pedir a Zahavi explorar la posibilidad de ficharlo en enero, con la esperanza de aprovechar su situación actual para hacerse con un defensa que posea la experiencia requerida sin entrar en negociaciones económicas complicadas.

El Bayern de Múnich cierra la puerta al Barcelona

Pero la reunión no transcurrió de la manera que esperaban Zahavi o los responsables del Barcelona, después de que el Bayern de Múnich mostrara un rechazo rotundo a la idea de prescindir de Jonathan Tah, ya que la dirección lo considera un elemento importante en los planes de Kompany y no tiene intención de abrir la puerta a negociaciones sobre su salida, ya sea mediante una venta definitiva o una cesión durante el próximo mercado invernal.

Y la postura del club alemán no se limita a rechazar el traspaso de Tah al Barcelona, sino que tampoco parece dispuesto a permitir su marcha a cualquier otro club, lo que supone un golpe a los movimientos de Deco y Flick, que esperaban aprovechar la situación del jugador dentro de la plantilla bávara para cerrar la operación.

Flick se aferra a la incorporación de un nuevo central en enero

Por su parte, Deco y Flick siguen dando prioridad al fichaje de un central con experiencia y capacidad para adaptarse rápidamente al estilo de juego del Barcelona, para constituir un refuerzo sólido junto a los jóvenes que actualmente integran la línea defensiva, encabezados por Pau Cubarsí y Gerard Martín.

La prioridad de fichar a un joven defensa prometedor ha disminuido durante el último periodo, después de que la dirección deportiva prefiriera buscar un jugador ya formado que posea la experiencia necesaria para lidiar con la presión y los grandes partidos, especialmente porque aumentar el número de elementos jóvenes en la línea defensiva podría representar un riesgo adicional para el equipo durante la segunda mitad de la temporada.

La tarea del Barcelona se complica aún más con la reducción de las opciones disponibles en el mercado de fichajes, además de las restricciones económicas que impiden al club entrar en operaciones de elevado coste, lo que obliga a Deco a buscar soluciones acordes a las posibilidades económicas disponibles.

Y pese a estos obstáculos, la tendencia dentro del Barcelona pasa por la necesidad de proporcionar un refuerzo defensivo a Flick durante el próximo mes de enero, a menos que se produzcan circunstancias de fuerza mayor e imprevistas que lo impidan, de modo que la tarea de encontrar al central adecuado sigue siendo uno de los asuntos más destacados que ocupan a la dirección deportiva del club catalán.