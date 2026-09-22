"No es Zidane": un mediador inesperado pone fin a la crisis entre Mbappé y Dembélé

La polémica en torno al Balón de Oro se convirtió en una crisis dentro de la concentración de la selección francesa, después de que las declaraciones de Kylian Mbappé y Ousmane Dembélé abrieran la puerta a las especulaciones sobre la existencia de tensiones entre las dos estrellas, antes de que una tercera figura interviniera para ayudar a calmar los ánimos y poner fin rápidamente al conflicto.

Kylian Mbappé trató de rebajar la polémica, asegurando que no existe una crisis real con Ousmane Dembélé, pese a las declaraciones cruzadas entre ambos acerca de la carrera por el Balón de Oro. La estrella del Real Madrid afirmó: "Ya he hablado con él sobre este tema, no hay ninguna tensión, y no creo que haya ningún problema real al respecto. Estoy completamente tranquilo".

Las declaraciones anteriores de Mbappé habían provocado numerosas reacciones, después de que hablara de la diferencia entre su trayectoria y la de Dembélé, señalando que a él se le veía desde hace años como el jugador destinado a brillar, mientras que Dembélé necesitó más tiempo debido a las lesiones y a las circunstancias que atravesó.

Por su parte, Dembélé se esforzó en subrayar que su carrera no fue fácil, y que a lo largo de los últimos años se apoyó en el trabajo duro para llegar a la cima. La estrella del Paris Saint-Germain dijo que nunca fue "el jugador elegido", asegurando que trabajó de forma continua hasta obtener la recompensa la temporada pasada, tras un año excepcional con su equipo.

Y añadió: "En cuanto a este año, ya veremos. No hay presiones, y estoy tranquilo". Estas declaraciones abrieron la puerta a hablar de la existencia de cierta susceptibilidad entre los jugadores, sobre todo teniendo en cuenta que Mbappé y Dembélé mantienen una fuerte relación desde hace años, aunque las cosas no llegaron al punto de la ruptura.

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Según el sitio francés "Foot Mercato", citando al diario "Le Parisien", Mbappé se dio cuenta de que sus declaraciones no fueron del agrado de Dembélé, por lo que tomó la iniciativa de contactar con él para aclarar su postura y contener la situación antes de que fuera a más dentro de la concentración de la selección francesa.

El diario "Le Parisien" explicó que ambos llegaron a un acuerdo amistoso, con el deseo compartido de no permitir que la disputa por el Balón de Oro afectara al ambiente de la selección.

Marcus Thuram desempeñó un papel importante en la calma de los ánimos, ya que contribuyó a la mediación entre los jugadores a través de un grupo en la aplicación "WhatsApp" que reunía al trío formado por Mbappé, Dembélé y Thuram.

De este modo, la tensión terminó rápidamente, y ambos jugadores cerraron temporalmente el capítulo de la polémica para centrarse en su misión con la selección francesa, lejos de la pugna por el Balón de Oro que fue la primera chispa del conflicto.

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