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La leyenda del Manchester United Ashley Young ha hecho un llamamiento al realismo sobre la situación actual del club al inicio de la etapa de Mauricio Pochettino en Old Trafford. El veterano extremo cree que el argentino es el hombre adecuado para el puesto, pero insiste en que los problemas de la plantilla van mucho más allá del entrenador.

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El United recurre a Pochettino en plena crisis por el descenso

El Manchester United ocupa puestos de descenso en la Premier League tras lograr una sola victoria en 10 partidos bajo las órdenes de su anterior entrenador, Michael Carrick. El club ha recurrido a Pochettino para frenar su caída y salvar una temporada que se tambalea.

Young, exextremo del United, pidió paciencia esta semana en Londres durante la presentación de la colección oficial de cromos Panini de la EFL 2026-27, tras la llegada del argentino. Aunque respaldó la trayectoria de Pochettino, advirtió de que años de inestabilidad no pueden dejarse atrás de la noche a la mañana.

Young pide paciencia para la reconstrucción a largo plazo en Old Trafford

EFL/Panini

Preguntado por su opinión sobre el nombramiento de Pochettino, Young señaló la etapa transformadora del técnico en el Tottenham como prueba de su capacidad, aunque recalcó que repetirla en Old Trafford exige el respaldo de la directiva durante varios años.

«Creo que, si miras lo que consiguió en el Tottenham, demostró exactamente de lo que es capaz», afirmó Young. «Llevó al equipo de estar fuera del grupo de los mejores a competir regularmente en la Champions League, llegar a una final de la Champions y ganar títulos nacionales. Tiene la trayectoria necesaria para hacerlo en el Manchester United.

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«La clave para Pochettino es que todos estén en sintonía. En el Tottenham contó con el apoyo de la directiva y pudo fichar jugadores, dar salida a otros y construir una plantilla a su medida. El Manchester United necesita una reconstrucción enorme y eso es lo que querrá hacer si llega.

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«No va a ser una solución rápida. Puede que al principio los jugadores reaccionen porque todos querrán impresionar a un nuevo entrenador, pero crear el equipo de alta intensidad que quiere, incorporar a los jugadores adecuados y volver a ganarse por completo a la afición va a requerir varios mercados de fichajes y varias temporadas».

Unidad en la directiva y salidas de la plantilla para seguir el modelo del Villa

Young también criticó a los integrantes de la plantilla que no están rindiendo y pidió a quienes toman las decisiones en el United que reproduzcan el apoyo unánime del que disfruta Unai Emery en el Aston Villa.

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«Creo que hay varios factores», respondió Young cuando le preguntaron qué ha fallado en Old Trafford. «Desde hace tiempo, no parece que todo el club vaya en la misma dirección. Hay jugadores que probablemente no deberían estar ahí y todavía hay posiciones de la plantilla que necesitan refuerzos.

«Cuando miras la estructura, con Jason Wilcox, Omar Berrada, Sir Jim Ratcliffe y los Glazer, da la sensación de que todos tienen que remar en la misma dirección. Si las cosas no funcionan con un entrenador como Pochettino, también habrá que buscar respuestas en otras partes.

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«Ha habido demasiados entrenadores con los que las cosas no han funcionado, y eso suele ser señal de que los problemas van más allá de quien se sienta en el banquillo. Cuando miro a alguien como Unai Emery en el Aston Villa, veo que ha estado en sintonía con los propietarios, todos han asumido el proyecto y lo han respaldado en el mercado de fichajes. Eso es lo que hacen los clubes que tienen éxito».

Un estreno muy exigente espera a Pochettino en Anfield

Pochettino afronta una prueba inmediata en su debut: llevará a su plantilla, necesitada de confianza, a Anfield para medirse al Liverpool, cuarto clasificado. Superar una de las visitas más difíciles del fútbol inglés permitirá comprobar si el nuevo técnico puede provocar la reacción inicial a la que se refirió Young.

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Con el United hundido en puestos de descenso tras la desafortunada etapa de Carrick como entrenador permanente, sumar puntos cuanto antes es vital para aliviar el temor al descenso antes de que Pochettino pueda empezar a renovar la plantilla en los próximos mercados de fichajes.

Ashley Young habló durante la presentación en Londres de la colección oficial de cromos Panini de la EFL 2026/27. La colección ya está disponible en establecimientos de todo el país y en internet a través de Panini.co.uk.