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El seleccionador de Francia, Zinedine Zidane, ha insistido en que el próximo cruce de cuartos de final de la Nations League contra España no está motivado por el deseo de revancha. La legendaria figura prepara a su selección para una eliminatoria a doble partido contra la vigente campeona del mundo tras el sorteo del viernes.

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Un duelo de altura en cuartos de final

El sorteo de la fase eliminatoria de la UEFA Nations League ha deparado un duelo de altura: la Francia de Zidane se enfrentará a España, vigente campeona de Europa y del mundo. Tras acabar primera de su grupo, Francia esperaba un camino favorable, pero se medirá a su rival más difícil de los últimos tiempos. La eliminatoria a doble partido supondrá la prueba táctica más importante para Zidane desde que asumió el mando de la selección. También se ha confirmado el calendario: la ida se disputará en Valencia el 25 de marzo y la vuelta decisiva, en el Stade de France tres días después.

Los antecedentes apuntan a una tarea difícil para los franceses, que han tenido problemas ante sus vecinos del otro lado de la frontera. España ha ganado los tres últimos enfrentamientos oficiales entre ambas selecciones, incluida una decisiva victoria por 2-1 en las semifinales de la Eurocopa 2024 y un emocionante 5-4, con muchos goles, en la anterior edición de la Nations League. Sobre todo, el recuerdo de la contundente derrota por 2-0 en las semifinales del Mundial del pasado verano sigue muy presente en la selección francesa.

Zidane descarta hablar de revancha por el Mundial

Zidane ha enfriado las expectativas de revancha y ha rechazado de inmediato la idea de que su selección quiera saldar cuentas pendientes. Pese a lo mucho que hay en juego y al amargo recuerdo de la reciente derrota en las semifinales del Mundial, el legendario excentrocampista y ahora entrenador insiste en que su selección mira al futuro en lugar de recrearse en las decepciones pasadas.

«Sabíamos que nos iba a tocar un equipo fuerte. Será España, la vigente campeona del mundo. La conocemos perfectamente, pero hemos analizado sus últimos partidos y estudiaremos todo eso con mi cuerpo técnico. Para llegar lejos en una competición, en cualquier caso, hay que jugar contra los mejores equipos y eliminarlos», afirmó Zidane, según recoge Foot Mercato.

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«No es una revancha por las semifinales del Mundial, sino otra competición con un grupo nuevo. Y el objetivo sigue siendo el mismo: llegar a la Final Four y ganar la Nations League».

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La preparación para los partidos de marzo

Zidane sostiene que la continua evolución táctica y de los integrantes de su selección, unida al contexto diferente de una competición completamente nueva, hace que los resultados y enfrentamientos anteriores carezcan de relevancia para la campaña actual. Subrayó que la principal motivación psicológica del equipo sigue siendo el enorme prestigio de conquistar el trofeo, más que la identidad del rival al que se enfrenta o la rivalidad histórica con él.

«De aquí a entonces, seguiremos a los jugadores que estuvieron con nosotros en noviembre y a los demás para preparar la mejor convocatoria para este bonito desafío. Sé que todos tienen partidos importantes con sus clubes y que no nos reuniremos hasta dentro de cuatro meses, pero estoy seguro de que tendrán presente esta gran cita para estar preparados en marzo», continuó el entrenador de 54 años.

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El posible camino hacia las semifinales

La posible ruta hasta la final aumenta aún más lo que hay en juego en cuartos. Si Francia supera a España, se enfrentará al ganador de la eliminatoria de cuartos entre Países Bajos y Portugal. Así, el camino hacia el título de la Nations League seguirá siendo difícil incluso si supera el cruce de marzo, con varias potencias europeas todavía en la lucha por el trofeo. Mientras comienza la cuenta atrás para marzo, el mundo del fútbol espera un duelo táctico entre dos de las selecciones más laureadas de la era moderna.