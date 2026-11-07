El periodista saudí Khaled Al-Shenaif lanzó un duro ataque contra el neerlandés Marino Pusic, director técnico del Al-Ahli, al que responsabilizó del declive del nivel del equipo y con quien generó sorpresa por su postura respecto a algunos jugadores antes del complicado duelo frente al Al-Shabab.
El Al-Ahli atraviesa un periodo difícil bajo el mando de Pusic, tras sufrir una dura derrota ante el Al-Shabab por 6-1, antes de empatar sin goles contra el Al-Sadd catarí, lo que ha aumentado las críticas dirigidas al entrenador, en medio de peticiones de la afición y de la prensa para poner fin a su etapa con el equipo.
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Al-Shenaif afirmó, durante su aparición en el programa "Dorina Ghair", que Pusic está provocando la destrucción del Al-Ahli, al revelar que el portero senegalés Édouard Mendy y el brasileño Galeno se habían recuperado de la lesión antes del duelo frente al Al-Shabab, pero que el entrenador decidió no alinearlos en el partido.
El periodista saudí añadió que el asunto genera interrogantes, especialmente porque ambos mostraron un rendimiento muy destacado durante el duelo contra el Al-Sadd catarí, al considerar que su ausencia en el encuentro frente al Al-Shabab fue una decisión que necesita una explicación del cuerpo técnico.
Al-Shenaif dirigió críticas aún más severas a las elecciones de Pusic, en especial su apuesta por el delantero Artem Bondarenko, al afirmar: "El director técnico que apuesta por Artem Bondarenko, para mí, no es un entrenador de base, y ojalá se marche".
Estas declaraciones colocan el futuro de Pusic bajo una mayor presión, ante el declive de los resultados y la pérdida de estabilidad técnica del equipo, mientras aumentan las dudas sobre la capacidad del entrenador neerlandés para enderezar el rumbo y convencer a la directiva del Al-Ahli de concederle una nueva oportunidad, o de encaminarse hacia un cambio del cuerpo técnico durante el próximo periodo.