El periodista saudí Khaled Al-Shenaif lanzó un duro ataque contra el neerlandés Marino Pusic, director técnico del Al-Ahli, al que responsabilizó del declive del nivel del equipo y con quien generó sorpresa por su postura respecto a algunos jugadores antes del complicado duelo frente al Al-Shabab.

El Al-Ahli atraviesa un periodo difícil bajo el mando de Pusic, tras sufrir una dura derrota ante el Al-Shabab por 6-1, antes de empatar sin goles contra el Al-Sadd catarí, lo que ha aumentado las críticas dirigidas al entrenador, en medio de peticiones de la afición y de la prensa para poner fin a su etapa con el equipo.

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Al-Shenaif afirmó, durante su aparición en el programa "Dorina Ghair", que Pusic está provocando la destrucción del Al-Ahli, al revelar que el portero senegalés Édouard Mendy y el brasileño Galeno se habían recuperado de la lesión antes del duelo frente al Al-Shabab, pero que el entrenador decidió no alinearlos en el partido.

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El periodista saudí añadió que el asunto genera interrogantes, especialmente porque ambos mostraron un rendimiento muy destacado durante el duelo contra el Al-Sadd catarí, al considerar que su ausencia en el encuentro frente al Al-Shabab fue una decisión que necesita una explicación del cuerpo técnico.

Al-Shenaif dirigió críticas aún más severas a las elecciones de Pusic, en especial su apuesta por el delantero Artem Bondarenko, al afirmar: "El director técnico que apuesta por Artem Bondarenko, para mí, no es un entrenador de base, y ojalá se marche".

Estas declaraciones colocan el futuro de Pusic bajo una mayor presión, ante el declive de los resultados y la pérdida de estabilidad técnica del equipo, mientras aumentan las dudas sobre la capacidad del entrenador neerlandés para enderezar el rumbo y convencer a la directiva del Al-Ahli de concederle una nueva oportunidad, o de encaminarse hacia un cambio del cuerpo técnico durante el próximo periodo.